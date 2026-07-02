Die Zukunft der Fabrik: USA als Innovationszentrum

Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) gilt nicht nur als renommierte Ausbildungsstätte, sondern auch als treibende Kraft für wegweisende Forschung aus den USA©Imago / Dreamstime
Warum die USA das Zentrum globaler Innovation sind – warum dieser Vorsprung nun gefährdet sein könnte.
Während Europas Politik und Bürokratie darauf bedacht sind, bestehende Industrien zu schützen, Neugründungen mit Vorschriften überladen werden und oft lange auf Risikokapital warten, entstehen in den Vereinigten Staaten Unternehmen, die ganze Branchen neu definieren.
Von der Informationstechnologie über Künstliche Intelligenz bis hin zu Biotechnologie und Raumfahrt – die entscheidenden Innovationen der vergangenen Jahrzehnte kamen überwiegend aus Amerika. Nicht nur in der Hightech-Branche – rund die Hälfte aller weltweit neu zugelassenen Medikamente basiert auf Forschung und Entwicklung in den USA.
Spitzenuniversität
Die Vereinigten Staaten verfügen über eine einzigartige Kombination aus Spitzenuniversitäten, Risikokapital, unternehmerischer Kultur und einem großen Binnenmarkt. Der Unterschied beginnt bereits an den Universitäten – acht der zehn besten der Welt sind in den USA. Einrichtungen wie das Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford oder Harvard verstehen sich nicht nur als Ausbildungsstätte. Studenten gründen Unternehmen, Professoren beteiligen sich an Start-ups, Forschungsergebnisse werden kommerzialisiert.
Während in Europa häufig eine Trennlinie zwischen dem Elfenbeinturm der Wissenschaft und der gewinnorientierten Welt der Wirtschaft verläuft, arbeiten beide Bereiche in Amerika seit Jahrzehnten eng zusammen. Ein wichtiger Teil des amerikanischen Innovation-Systems ist die Rolle des Staates. Die Regierung übernimmt oft riskante Beteiligungen für Projekte, die kein privater Investor finanzieren würde – wie die Forschungsbehörde DARPA des Verteidigungsministeriums und das National Institute of Health (NIH).
Ein bekanntes Beispiel war der DARPA-Wettbewerb für die Entwicklung von Fahrzeuge, die selbstständig durch die Mojave-Wüste fahren könnten. Daraus gingen Technologien hervor, die Unternehmen wie Waymo (selbstfahrende Taxis), und damit die gesamte autonome Fahrzeugindustrie prägten.
Investitionen
Ähnlich verlief die Entwicklung der mRNA-Technologie. Jahrelang wurde die Forschung mit staatlichen Mitteln unterstützt. Heute bildet sie die Grundlage der Impfstoffe von Moderna und BioNTech.
Der zweite Teil des Systems greift dort ein, wo staatliche Förderung endet – der Einstieg privaten Kapitals. Nirgendwo auf der Welt investieren Anleger so viel Geld in neue Ideen wie in den Vereinigten Staaten – im Gegensatz zu Europa. Einige amerikanische Beteiligungsgesellschaften – wie Sequoia Capital – verwalten mehr Risikokapital als die gesamte europäische Venture-Capital-Branche.
Während Diskussionen über Innovationen in Europa bei der Forderung nach mehr staatlicher Unterstützung enden, fließen in den USA jedes Jahr Hunderte Milliarden Dollar privaten Kapitals in Universitäten, Start-ups und Forschungsunternehmen. Viele dieser Investitionen scheitern. Einige wenige verändern die Welt. Aus kleinen Garagenfirmen wurden globale Konzerne.
Risiko
Zusätzlich beteiligen sich ausländische Investoren in US-Technologie, wie die japanische Soft-Bank, die über das Projekt „Stargate“ bis zu 500 Milliarden Dollar in die nächste Generation Künstlicher Intelligenz investiert.
Ebenso unterschiedlich ist die Kultur der Risikobereitschaft. In Europa wird Scheitern oft als persönliches Versagen betrachtet, in den USA dagegen als wertvolle Erfahrung auf dem Weg zum Erfolg. Dieser Unterschied hat weitreichende Folgen. Während man in Europa versucht, Risiken zu minimieren, konzentriert man sich in Amerika darauf, Chancen zu maximieren.
Innovation entsteht selten aus Sicherheit, Vorsicht und dem Streben nach Fehlervermeidung. Sie entsteht dort, wo Forscher als auch Investoren bereit sind, Unsicherheit zu akzeptieren, Risiken einzugehen und ein Scheitern in Kauf zu nehmen. Fortschritt braucht die Freiheit, Neues auszuprobieren, Grenzen zu überschreiten und Fehler zu machen – nicht mit dem Ziel, die Zukunft zu verwalten, sondern sie neu zu erfinden.
Kürzungen
Die von der Trump-Regierung angekündigten Kürzungen könnten jedoch diese weltweit einmalige Situation gefährden. Bereits während seiner ersten Amtszeit versuchte Trump, die Ausgaben für Wissenschaft und Forschung zu begrenzen, scheiterte jedoch am Widerstand des Kongresses. Nun liegen neue Pläne vor, die staatliche Unterstützungen deutlich zu reduzieren.
Damit könnte jenes Forschungs-Ökosystem geschwächt werden, das die technologische Führungsrolle der Vereinigten Staaten ermöglicht hat. Befürworter der Kürzungen argumentieren, viele Hochschulen seien zu abhängig von staatlichen Fördermitteln. Mehr Wettbewerb um private Finanzierung würden Forschungseinrichtungen zu größerer Effizienz und Innovation zwingen.
Die Diskussion reicht weit über die Universitäten hinaus. Fehlt die staatliche Förderung in den Anfangsphasen der Forschungsprojekte, könnten die USA ihre führende Rolle in Wissenschaft, Technologie und Innovation schrittweise verlieren. Da derzeit kein anderes Land diese Position übernehmen könnte, würden die Folgen weit über Amerika hinausreichen und Grundlagenforschung sowie Innovation weltweit beeinflussen.