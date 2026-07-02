Die Zukunft der Fabrik: USA als Innovationszentrum

Die Vereinigten Staaten verfügen über eine einzigartige Kombination aus Spitzenuniversitäten, Risikokapital, unternehmerischer Kultur und einem großen Binnenmarkt. Der Unterschied beginnt bereits an den Universitäten – acht der zehn besten der Welt sind in den USA. Einrichtungen wie das Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford oder Harvard verstehen sich nicht nur als Ausbildungsstätte. Studenten gründen Unternehmen, Professoren beteiligen sich an Start-ups, Forschungsergebnisse werden kommerzialisiert.

Während in Europa häufig eine Trennlinie zwischen dem Elfenbeinturm der Wissenschaft und der gewinnorientierten Welt der Wirtschaft verläuft, arbeiten beide Bereiche in Amerika seit Jahrzehnten eng zusammen. Ein wichtiger Teil des amerikanischen Innovation-Systems ist die Rolle des Staates. Die Regierung übernimmt oft riskante Beteiligungen für Projekte, die kein privater Investor finanzieren würde – wie die Forschungsbehörde DARPA des Verteidigungsministeriums und das National Institute of Health (NIH).

Ein bekanntes Beispiel war der DARPA-­Wettbewerb für die Entwicklung von Fahrzeuge, die selbstständig durch die Mojave-Wüste fahren könnten. Daraus gingen Technologien hervor, die Unternehmen wie Waymo (selbstfahrende Taxis), und damit die gesamte autonome Fahrzeugindustrie prägten.