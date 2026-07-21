Wien in Top 10 der besten Studierenden-Städte

In der vom Hochschulanalyse-Unternehmen Quacquarelli Symonds (QS) erstellten Rangliste belegt die Bundeshauptstadt Rang neun und punktet vor allem im Bereich Lebensqualität.

Neben der Lebensqualität schneidet Wien auch in puncto Anteil internationaler Studierender und bei der Umfrage gut ab. Auch die geringen bzw. gar nicht vorhandenen Studiengebühren werden hervorgehoben.

Interessant: Anders als in den meisten anderen Unirankings spielen US-Hochschulen kaum eine Rolle. Diese punkten dort meist mit ihren guten Betreuungsverhältnissen und Forschungsleistungen – Faktoren, die in dieser QS-Erhebung hingegen keine Rolle spielten. Beste Studierenden-Stadt in den USA ist Boston erst auf Rang 18.