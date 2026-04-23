Temu und Shein kosten deutschen Einzelhandel Milliarden

Der Forscher sieht durch den Erfolg der beiden Shoppingportale weitere Nebenwirkungen. Dem deutschen Staat entgingen dadurch bis zu 420 Millionen Euro an Steuereinnahmen pro Jahr. "Wenn die Käufe nicht bei Temu und Shein, sondern im deutschen Einzelhandel stattfänden, würden dadurch auch Lohn-, Gewerbe- und Körperschaftsteuer gezahlt", betonte Trenz.

Laut HDE haben Temu und Shein 2025 täglich 460.000 Pakete nach Deutschland verschickt. Die Plattformen sind bei Verbrauchern beliebt, stehen aber in der Kritik. Politiker, Handelsvertreter und Verbraucherschützer monieren unter anderem Produktqualität, mangelnde Kontrollen und unfaire Wettbewerbsbedingungen. Sie fordern eine strengere Regulierung und besseren Schutz beim Online-Einkauf.

HDE-Präsident Alexander von Preen beklagt, Temu und Shein erfüllten oft nicht die rechtlichen Vorgaben, verbreiteten unsichere Ware und brächten viele heimische Händler "an den Rand des Ruins". Diese würden streng kontrolliert und hielten sich an die Gesetze. Der Verband forderte erneut ein härteres Durchgreifen gegen die Plattformen. "Wenn sonst nichts hilft, muss bei solch massiven Regelverstößen der Stecker gezogen werden", sagte von Preen.