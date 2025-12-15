Weihnachtsgeschenke: 6 Last-Minute Ideen

Wieder keine Zeit gefunden, das passende Geschenk auszusuchen? Mit diesen Last-Minute-Geschenketipps vermeidet man stressiges Weihnachtsshopping – und schenkt trotzdem garantiert Freude.
1. Ein Spa-Wochenende
Ob für die Ehefrau, die beste Freundin, die Mama oder Schwester: Ein Wohlfühl-Wochenende tut immer gut. Im 4-Sterne-Adults-Only-Hotel Falkensteiner in Bad Leonfelden hat Falkensteiner kommen vor allem Sauna-Fans auf ihre Kosten: Die im September 2025 neu eröffnete Eventsauna lässt keine Wünsche offen.
Von naturverbundenen Zeremonien bis hin zu eindrucksvollen Show-Aufgüssen mit Musik und Licht – gestaltet von erfahrenen Aufgussmeistern und dem Saunateam aus Bad Leonfelden. Die größte freistehende Hoteleventsauna Oberösterreichs bietet Platz für bis zu 70 Gäste. Eine moderne Tonanlage schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre. Hochwertige Bio-Öle, wohltuende Wärme und ein weiter Ausblick sorgen für ein rundum entspannendes Saunaerlebnis und das Gefühl, ganz bei sich zu sein.
Nett: Zur Weihnachtszeit werden thematisch passende Aufguss-Zeremonien angeboten, mit klingenden Namen „Bratapfel“ oder „Wintersonnenwende“. Abschließend kann man sich im neu angelegten Saunagarten abkühlen oder die sanft hügeligen Wiesen vom Ruheraum aus genießen.
Auch außerhalb des Hotels wird Programm geboten: Winterliche Lama-Wanderungen, romantische Pferdeschlittenfahrten durch das malerische Mühlviertel oder Wintersonnenwende samt Yoga-Flows und Räucherritualen laden zum Relaxen ein und sorgen für einen erholten Start ins neue Jahr.
Preise: Ab € 305,– pro Nacht/Zimmer. Weitere Infos: www.falkensteiner.com/hotel-bad-leonfelden/angebote
2. Genuss aus Österreich
Das Weingut Brustbauer in Dürnstein ist für seine einmaligen Weine bekannt. Die Weine stammen aus den renommierten Weinbauorten Dürnstein, Loiben und Weißenkirchen und wachsen in Lagen, deren Namen selbst Teil der regionalen Weingeschichte sind – darunter der Dürnsteiner Kellerberg, der Loibner Loibenberg, die Dürnsteiner Schütt, der Loibner Burgstall, der Loibner Klostersatz, das Loibner Bockfüßl, der Loibner Mühlpoint sowie der Weißenkirchner Steinriegel.
Im Onlineshop können die feinen Tropfen erworben werden, ebenso damit verbundene Events, wie die „Ultimative Zillenfahrt in der Wachau“ (€ 600,–) oder, etwas günstiger, ein Gutschein für „Brustbauers Weingarten-Picknick“ am wunderschönen Dürnsteiner Kellerberg.
Ab € 90,– für 2 Personen. Weitere Infos: www.brustbauer.at
3. Gewürzboxen für Hobbyköche
Die feinen Gewürze des Gewürzhaus Van den Berg bereiten garantiert der ganzen Familie Freude. Curry-Sets, mediterrane Gewürze als Geschenkeset oder verschiedene Pfeffer, liebevoll verpackt sind das ideale Geschenk für alle, die Hobbyköchen eine besondere Freunde bereiten wollen. Ein Muss in jeder Küche! Wer noch mehr will: Van den Berg bietet eigene Gewürzseminare und -workshops an, zum Beispiel „Kreiere deine eigene Gewürzmischung“, ab € 39,–
Weitere Infos: www.vandenberg.at
4. Für Kreative
Wer sich gern kreativ austoben und mit den Händen arbeiten möchte, für den eignen sich die Keramikkurse von Fresh Ceramics Wien: Bei „Wine & Clay“ kann nach Herzenslust geknetet, modelliert und bemalt werden, dazu kann man ein (oder mehrere) Gläschen von regionalen Winzern genießen. Um € 69,–.
Weitere Infos: www.freshceramics.at
5. Für Beauties
Schönheit von Innen: Ein besonderer Geheimtipp für alle Beauty-Fans sind flüssige Nutricosmetics in Form von Collagen-Beauty-Drinks. Hochwirksame Kollagenpeptide regen die Neubildung von Bindegewebsfasern an, unterstützen die Wundheilung und wirken Anzeichen wie Cellulite, schlaffer Haut und Falten entgegen.
Kollagen ist ein körpereigenes Protein und bildet die Grundlage zahlreicher Gewebearten. Mit einer täglichen Portion HydroCollagen lässt sich der natürliche Alterungsprozess verlangsamen, während gleichzeitig der Aufbau von prallem, straffem Gewebe gefördert wird. Zudem schmeckt der Kollagendrink erfrischend nach Grapefruit.
Drei Packungen mit je 28 Sachets um € 160,– bei riederkager.at
6. Für die Kleinen
Wenn die Kleinen mobil werden, sind die Eltern meist besonders gefordert. Der österreichische Fahrradhersteller Woom hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Mobilität der kleinen Lenker optimal zu unterstützen und zu fördern, zum Beispiel mit den neuen, selbst-balancierenden „Wow“-Lauflernrad. Geeignet für Kids zwischen neun und 36 Monaten. Um € 179,–
Weitere Infos: www.woom.com