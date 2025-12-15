Weihnachtsgeschenke: 6 Last-Minute Ideen

Ob für die Ehefrau, die beste Freundin, die Mama oder Schwester: Ein Wohlfühl-Wochenende tut immer gut. Im 4-Sterne-Adults-Only-Hotel Falkensteiner in Bad Leonfelden hat Falkensteiner kommen vor allem Sauna-Fans auf ihre Kosten: Die im September 2025 neu eröffnete Eventsauna lässt keine Wünsche offen.

Von naturverbundenen Zeremonien bis hin zu eindrucksvollen Show-Aufgüssen mit Musik und Licht – gestaltet von erfahrenen Aufgussmeistern und dem Saunateam aus Bad Leonfelden. Die größte freistehende Hoteleventsauna Oberösterreichs bietet Platz für bis zu 70 Gäste. Eine moderne Tonanlage schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre. Hochwertige Bio-Öle, wohltuende Wärme und ein weiter Ausblick sorgen für ein rundum entspannendes Saunaerlebnis und das Gefühl, ganz bei sich zu sein.

Nett: Zur Weihnachtszeit werden thematisch passende Aufguss-Zeremonien angeboten, mit klingenden Namen „Bratapfel“ oder „Wintersonnenwende“. Abschließend kann man sich im neu angelegten Saunagarten abkühlen oder die sanft hügeligen Wiesen vom Ruheraum aus genießen.

Auch außerhalb des Hotels wird Programm geboten: Winterliche Lama-Wanderungen, romantische Pferdeschlittenfahrten durch das malerische Mühlviertel oder Wintersonnenwende samt Yoga-Flows und Räucherritualen laden zum Relaxen ein und sorgen für einen erholten Start ins neue Jahr.

Preise: Ab € 305,– pro Nacht/Zimmer. Weitere Infos: www.falkensteiner.com/hotel-bad-leonfelden/angebote