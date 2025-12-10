Flagshipstores: Erlebnisse für alle Sinne

Das Tibi Studio ist ein Statement gegen Überkonsum und Sortimentschlacht. Eine Entwicklung, die exemplarisch für einen Werte- wie Verhaltenswandel steht.

Der Handel hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Noch während der Pandemie verzeichnete der Onlinehandel Rekordwerte: 2021 gaben Menschen mit Wohnsitz in Wien rund 2,3 Milliarden Euro im Internet aus. Etwa eine Million Wienerinnen und Wiener im Alter zwischen 16 bis 74 Jahren bestellt immer noch regelmäßig im Internet.

Doch der Trend hat sich umgekehrt: Wiens Online-Ausgaben im Einzelhandel waren 2024 so niedrig wie zuletzt vor vier Jahren, wie Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, erklärte. Der Anteil der Online-Käufer ist von 74 Prozent im Jahr 2023 auf 68 Prozent gesunken und liegt damit wieder auf dem Niveau von 2022, so eine Studie des Instituts für Österreichs Wirtschaft im Auftrag der Wirtschaftskammer zeigt.