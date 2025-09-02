SPAR startet digitale Produktwelt für mehr Transparenz im Sortiment

Mit der Einführung der „SPAR-Produktwelt“ bietet SPAR ab sofort eine neue digitale Informationsplattform für Kundinnen und Kunden. Über die SPAR-App und die Website können mehr als 25.000 Artikel aus dem Sortiment von SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR-Gourmet und Maximarkt digital durchsucht werden. Dabei werden Informationen zu Preisen, Produktverfügbarkeit im ausgewählten Markt, sowie – soweit verfügbar – auch zur Herkunft angezeigt.

Sortiments- und Preisinformation in Echtzeit

Ziel der neuen Plattform ist es, die Produktsuche zu erleichtern und mehr Transparenz im Sortiment zu schaffen. Nutzer:innen erhalten einen Überblick über Artikel aus dem Lebensmittelbereich – darunter Markenartikel, Eigenmarken sowie regionale Spezialitäten – und können gezielt nach einzelnen Produkten suchen.

Die Informationen stammen aus dem internen SPAR-Warenwirtschaftssystem und werden laufend aktualisiert. Änderungen durch Preisaktionen, Saisonartikel oder Produktneuheiten sind in der SPAR-Produktwelt daher abbildbar.

Integration in App und Website

Die SPAR-Produktwelt ist als neues Symbol in der SPAR-App verfügbar. Für die Nutzung ist kein separates Login notwendig. Nutzer:innen müssen lediglich die aktuellste Version der App installieren – im App Store seit 1. September verfügbar, im Google Play Store ab 3. September. Die Plattform ist auch direkt unter www.spar.at/produktwelt zugänglich.

Weitere Einbindung regionaler Märkte geplant

Derzeit ist die SPAR-Produktwelt für alle SPAR-Eigenfilialen in Österreich freigeschaltet. In einem nächsten Schritt soll auch das Sortiment selbständiger SPAR-Kaufleute integriert werden – abhängig von deren Zustimmung und technischer Anbindung.