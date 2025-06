70 neue Despar-Express-Standorte: Spar und Enilive bauen Netz an Tankstellenshops aus

Nach erfolgreichen Pilotprojekten in Wien, Graz und Salzburg folgt nun die strategische Expansion. Bereits im Juni eröffnen neue Shops in Ybbs, Wien und Steyr. Im Zentrum steht dabei nicht nur das Sortiment, sondern auch das Shop-Design. Helle Farben, Marmordekor, Holz und offene Raumgestaltung erinnern an kleine italienische Supermärkte.

Die Verkaufsflächen – im Schnitt rund 80 m² groß – bieten etwa 1.500 Produkte, darunter eine umfangreiche Auswahl an Spar- und Despar-Eigenmarken mit Italien-Schwerpunkt. Brot, Gebäck, Fleisch, Obst und Gemüse sind zum selben Preis erhältlich wie im Spar-Supermarkt.