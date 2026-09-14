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Spritpreise in Österreich weiter auf hohem Niveau

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Die Preise liegen deutlich höher als vor dem Nahost-Krieg
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Die Spritpreise in Österreich befinden sich nach dem jüngsten Anstieg der internationalen Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau. Größere Sprünge blieben in den vergangenen Tagen aber aus: Am gestrigen Sonntag kostete Diesel im bundesweiten Mittel 2,158 Euro, etwas weniger als am Samstag (2,178) und am Freitag (2,192), aber mehr als in der Woche davor. Bei Benzin lag der Wert am Sonntag bei 1,856 Euro, das ist ebenso etwas weniger als zuletzt, zeigen Daten der E-Control.

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In der Woche vor Beginn des Nahost-Kriegs hatte Diesel noch 1,57 Euro pro Liter und Benzin 1,52 Euro pro Liter gekostet. Nach einer zwischenzeitlichen Entspannung von Mai bis Juli kletterten die Preise im Zuge der neuerlichen Eskalation zwischen den USA und dem Iran wieder kräftig nach oben.

Unter Druck kamen die Ölpreise unlängst vor allem durch neuerliche Angriffe in der Straße von Hormuz und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Houthi-Miliz im Jemen. Über das Wochenende musste der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien wegen Drohnenangriffen zusätzlich eine wichtige Pipeline abschalten. Der auch für die Notierung an den heimischen Zapfsäulen wesentliche Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent näherte sich am Montag wieder der Marke von 110 Dollar an.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) rief angesichts dessen zum Spritsparen auf. Mit einem spritsparenden Fahrstil könne der Verbrauch um bis zu 20 Prozent reduziert werden, hieß es in einer Aussendung. Dafür brauche es auch eine österreichweite Bewusstseinskampagne, so die Forderung an die Politik.

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