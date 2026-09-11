ABO

Ölpreis steigt auf höchsten Stand seit Mitte Mai

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Preise für Rohöl am Weltmarkt sind wieder kräftig gestiegen
©APA, HARALD SCHNEIDER, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Angriffe auf wichtige Schifffahrtsrouten im Nahen Osten haben die Sorge vor Lieferengpässen geschürt und den Ölpreis am Freitag weiter in die Höhe getrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um ein Prozent auf 108,68 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg ebenfalls um ein Prozent auf 103,45 Dollar. Beide Sorten steuerten auf einen Wochengewinn von fast 13 Prozent zu und lagen damit erstmals seit Mitte Mai über der Marke von 100 Dollar/Barrel.

von

News auf Google bevorzugen

Hintergrund sind zunehmende Angriffe entlang wichtiger Schifffahrtsrouten. So übernahmen die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen am Donnerstag die Kontrolle über den jemenitischen Hafen Mokka, was eine weitere Bedrohung für den Verkehr im Roten Meer darstellt. Zudem haben die Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus zugenommen. US-Präsident Donald Trump warnte, die USA könnten die iranische Berganlage Pickaxe angreifen, die in der Nähe der schwer beschädigten Urananreicherungsanlage Natans liegt. Der Krieg werde nach den Zwischenwahlen im November enden, sagte er.

Die Spannungen wirken sich bereits auf die Verbraucherpreise in den USA aus. Dort überstieg der landesweite Durchschnittspreis für Diesel laut dem Preisbeobachter GasBuddy am Donnerstag erstmals die Marke von sechs Dollar pro Gallone. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) senkte unterdessen ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage für das Jahr 2026.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Emirates erhält die Rechte für Direktflüge zwischen Dubai und Berlin
Reisen & Freizeit
Emirates darf künftig auch Flughafen Berlin ansteuern
++ ARCHIVBILD ++ Die EZB hebt heuer bereits zum zweiten Mal die Zinsen an
Wirtschaft
EZB erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent
Gasspeicher in Haidach zählt zu den größten Speichern in Mitteleuropa
Wirtschaft
Gaspreis bleibt nahe Dreieinhalb-Jahres-Hoch
Mit dem "Dream of the Desert" tuckert man luxuriös durch Saudi-Arabien
Reisen & Freizeit
Italienischer Luxuszug-Anbieter Arsenale expandiert
++ ARCHIVBILD ++ Generalsanierung könnte sich bis in die 2040er-Jahre ziehen
Reisen & Freizeit
Sanierungen der Deutschen Bahn werden länger dauern
Reisen & Freizeit
Markt der Kurzzeitmieten in Italien boomt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER