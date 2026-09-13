ABO

Zehn Mal mehr Lehrstellensuchende als Plätze in Wien

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
...gilt in Wien offenbar immer seltener, zeigt die Lehrplatzlücke
©APA/APA/dpa/Sebastian Kahnert
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die Situation auf dem Lehrstellenmarkt in der Bundeshauptstadt ist aktuell keine rosige: Es gibt mit rund 5.000 Lehrstellensuchenden und nur rund 500 offenen Lehrplätzen etwa zehn Mal so viele Lehrwillige als Plätze, berichtet der ORF-Wien am Sonntag. Das Arbeitsmarktservice (AMS) beklagt demnach eine stetig sinkende Lehrstellenzahl und pocht darauf, dass die Betriebe wieder mehr Lehrplätze anbieten mögen.

von

News auf Google bevorzugen

Von der Wirtschaftskammer Wien heißt es laut ORF-"Wien heute", dass die Anforderungen in allen Lehrberufen zuletzt stark gestiegen seien. Für Betriebe sei es zudem deutlich schwieriger geworden, passende Lehrlinge zu finden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Allzu üppig dürfte die Ersparnis nicht ausfallen
Wirtschaft
Steuersenkung auf Lebensmittel könnte weniger bringen
Martha Schultz versucht sich an harter Reformarbeit als WKÖ-Chefin
Wirtschaft
WKÖ-Reformpfad führt zu Modernisierung von Compliance-Regeln
Die Mineralölkonzerne haben zuletzt hervorragend verdient
Wirtschaft
Ölpreise über 100 Dollar/Fass, Spritpreise vorerst stabil
Christian Ehler, deutscher CDU-Abgeordneter des Europäischen Parlaments und Koordinator im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE)
Technik
EU "an kritischem Punkt": Experte sieht Risiko für FTI-Priorisierung
Der Linzer Flughafen kämpft mit Turbulenzen
Wirtschaft
Land Oberösterreich übernimmt Flughafen Linz zur Gänze
Das Wachstum bleibt verhalten
Wirtschaft
OeNB revidiert Prognosen für BIP und Inflation nach unten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER