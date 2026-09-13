Zehn Mal mehr Lehrstellensuchende als Plätze in Wien

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Die Situation auf dem Lehrstellenmarkt in der Bundeshauptstadt ist aktuell keine rosige: Es gibt mit rund 5.000 Lehrstellensuchenden und nur rund 500 offenen Lehrplätzen etwa zehn Mal so viele Lehrwillige als Plätze, berichtet der ORF-Wien am Sonntag. Das Arbeitsmarktservice (AMS) beklagt demnach eine stetig sinkende Lehrstellenzahl und pocht darauf, dass die Betriebe wieder mehr Lehrplätze anbieten mögen.

von APA