Protestkundgebung wegen Aus von Ardo-Werk in NÖ

"Es ist wichtig, dass Solidarität jetzt spürbar wird", betonte der PRO-GE-Bundesvorsitzende Reinhold Binder in seiner Rede vor dem Ardo-Werk. Insgesamt gehe es "um eine große Lösung, für die wir gemeinsam kämpfen müssen". Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, übte Kritik an der bisherigen Herangehensweise von Ardo, weil weiter kein adäquates Sozialplanangebot auf dem Tisch liege. Eine Arbeitsstiftung sei darüber hinaus "wichtig und entscheidend".

Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB NÖ, bezeichnete das Vorgehen von Ardo mitsamt Abzug aus Österreich als "skrupellos". Es brauche "eine soziale Absicherung" für die Beschäftigten. Das Unternehmen müsse "das soziale Gewissen" zeigen und einen Beitrag leisten. Der designierte Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Lorenz Mayr, ortete "heiße Luft" in den Ankündigungen von Ardo zum Sozialplan und betonte die Notwendigkeit eines Schulterschlusses.

Protestiert worden war Montagfrüh zunächst mithilfe von Schildern. "Stimmung am Gefrierpunkt" oder "Verantwortung lässt sich nicht einfrieren!" war zu lesen. In Groß-Enzersdorf vor Ort waren auch mehrere Landespolitiker. Dazu zählten Sven Hergovich, SPÖ-Landesparteichef und Landesrat, sowie Helga Krismer, die Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen.

Nachdem eine für vergangenen Freitag angekündigte Sozialplan-Verhandlungsrunde nicht stattgefunden hatte, sollen nun am Donnerstag die nächsten Gespräche folgen. Patrick Slacik, Landesgeschäftsführer der PRO-GE, erinnerte daran, dass bereits sechs Verhandlungsrunden absolviert worden seien. Laut Dietmar Breiner, dem Vorsitzenden des Arbeiterbetriebsrates von Ardo, wolle man sich nun "noch 14 Tage Zeit geben, den Sozialplan abzuschließen".

"Das Unternehmen hält an seinem Vorhaben fest, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem fairen Sozialplan zu unterstützen. Wir haben ein sozial ausgewogenes Abfindungspaket vorgelegt, das deutlich über dem Niveau der Vereinbarung aus dem Jahr 2020 liegt. Zudem haben wir die Einrichtung einer Arbeitsstiftung vorgeschlagen", teilte ein Sprecher von Ardo Austria Frost am Montag mit. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten nun zu Recht eine verlässliche und zeitnahe Lösung. Daher appellieren wir an die Arbeitnehmervertretung, zügig an den Verhandlungstisch zurückzukehren."

Zu Wort meldete sich am Montag auch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). "Dass nun eine Lösung gefunden wurde, um die Verarbeitung von heimischem Gemüse in Österreich auch künftig abzusichern, ist ein wichtiger Schritt. Aber eines muss klar sein: Eine Lösung für die Gemüseproduktion ist noch lange keine Lösung für die Beschäftigten", hielt sie in einem der APA übermittelten Statement fest. Es brauche einen "fairen und ausreichend dotierten Sozialplan", auch von der Ressortchefin wurde die Einrichtung einer Arbeitsstiftung verlangt.

Diese mehrfach genannte Einrichtung einer Arbeitsstiftung fällt in Niederösterreichs Landesregierung in das Ressort von Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). Im Oktober war von ihr u.a. auf engen Austausch mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) verwiesen worden. Die Beantwortung einer neuerlichen APA-Anfrage zur Arbeitsstiftung stand am Montag noch aus.

Nach dem angekündigten Aus für das Werk des Tiefkühlproduzenten mit August 2027 war am vergangenen Freitag Dynamik in das Thema Versorgung mit heimischem Gemüse hineingekommen, ein Durchbruch wurde erzielt. Nach längeren Verhandlungen der Politik wurden Unternehmen wie Waldland als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften, auch der zusätzliche Aufbau einer eigenen Blattgemüse- und Innovationen-Verarbeitungslinie wird geprüft.

"Das ist eine Teillösung und kein vollständiger Rettungserfolg", hielt FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner zu den Plänen am Montag in einer Aussendung fest. "Dabei sperrt das Ardo-Werk trotzdem zu, Arbeitsplätze gehen verloren und für Spinat und Rotkraut fehlt weiterhin eine gesicherte österreichische Verarbeitungslösung." Aus Sicht des Nationalratsabgeordneten müsse heimischer Spinat womöglich künftig in der Slowakei verarbeitet werden.