Tirol weiterhin das teuerste Spritpreis-Land

© HELMUT FOHRINGER, APA

Der Kampf gegen den angeblichen "Tiroler Sprit-Aufschlag" verläuft zäh. Mehr als 400 Tankstellen wurden in den vergangenen vier Wochen kontrolliert, doch nach wie vor zahlen die Tirolerinnen und Tiroler deutlich mehr als beispielsweise die Burgenländer. 2,147 Euro kostete am gestrigen Montag der Liter Diesel in Tirol, womit der höchste Preis im Bundesländervergleich bezahlt wurde. Bei Superbenzin waren es 1,684 Euro, hier lag man gleichauf mit Salzburg an der Spitze.

von APA