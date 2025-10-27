René Benko: Nach dem Prozess ist vor dem Prozess

Ein geheimer Aktienkaufvertrag aus dem Jahr 2019 belegt, dass die Ingbe-Stiftung Namensaktien der Signa Development hielt – und diese für 51 Millionen Euro an eine andere Signa-Gesellschaft weiterverkaufte. Nicht weniger brisant: Am 30. Dezember 2019 veräußerte die Ingbe ein Paket an ­Signa-Prime-Aktien an die Signa Holding, die Dachgesellschaft des Konzerns. Der Kaufpreis: 86 Millionen Euro. Auch 2020 blieb die Stiftung aktiv. Laut einer detaillierten Jahresrechnung vom März 2020 übertrug die Ingbe 1,157 Millionen Signa-Prime-Anteile an die Holding – der Gewinn: rund 10,3 Millionen Euro.

Dann, im Herbst 2023 – kurz bevor das milliardenschwere Signa-Imperium ins Wanken geriet –, meldete sich Benko persönlich zu Wort. Am Samstag, dem 7. Oktober 2023, um 16:07 Uhr, schrieb er an zwei Vorstände der Stiftung. Betreff: „INGBE Stiftung“.

Der Inhalt: „Meine Mutter als Hauptstifterin der INGBE Stiftung möchte gerne meine Ehefrau in den Kreis der Erstbegünstigten aufnehmen … Könnt ihr bitte den Zirkularbeschluss samt Entwurf der Beistatuten unterfertigen und an die Kanzlei in Liechtenstein übersenden?“

Während die Signa-Holding unter der Last milliardenschwerer Verpflichtungen bereits wankte, richtete René Benko seinen Blick offenbar auf ein anderes Vermögen, mit der er offiziell seit Langem nichts mehr zu tun haben will – jenes seiner „Familienstiftung“, verwahrt im diskreten Schatten von Vaduz. Derartigen Verschiebungen wird sich die ­Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wohl erst im Laufe des kommenden Jahres widmen können.