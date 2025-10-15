René Benko: Was das Urteil bedeutet und was jetzt noch kommt

Doch die wirklich großen Brocken – die Millionenverschiebungen rund um die Liechtensteiner und österreichischen Privatstiftungen – stehen erst bevor. Das heutige Urteil ist dennoch ein erster Fingerzeig: dass der Rechtsstaat auch bei vergleichsweise kleinen Summen im großen Signa-Komplex – hier geht es um exakt 300.000 Euro – konsequent handelt und spürbar hart urteilt. Aus generalpräventiven Gründen, wie die Richterin betonte. Denn 300.000 Euro sind für den Durchschnittsbürger eine unvorstellbare Summe. Und nur weil in der Causa Signa mit ganz anderen Beträgen jongliert wurde, darf man das eben nicht aus dem Blick verlieren.

Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Sachverhalte in diesem Fall waren durch Konto-Bewegungen und beschlagnahmte Kommunikation einfach nachvollziehbar – noch kein komplexes Firmengeflecht, noch keine verschachtelten Treuhandkonstrukte, noch keine Dutzenden Zeugen. Doch der Prozess hat gezeigt, in welche Richtung die juristische Aufarbeitung gehen wird. Und dass diese gerade erst begonnen hat.