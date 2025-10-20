René Benko: Die Privatstiftung als Bunker

Doch es geht nicht nur um die mögliche Verschleierung der tatsächlichen Beteiligungsverhältnisse. Weitaus brisanter sind jene Maßnahmen, mit denen offenbar versucht wurde, Vermögen vor dem Zugriff potenzieller Gläubiger im Fall einer Insolvenz zu sichern. In mehreren Stufen lässt sich dabei ein regelrechter Schutzkorridor errichten – die Causa Benko zeigt eindrucksvoll, wie das funktionieren könnte. Entscheidend ist dabei vor allem der Zeitpunkt: Eine Privatstiftung entfaltet ihre volle Schutzwirkung nur, wenn sie rechtzeitig errichtet wird. Wer sie erst kurz vor dem drohenden Kollaps gründet, hat den größten Vorteil bereits verspielt.

Die wohl entscheidendste Schutzstufe besteht in der gezielten Besetzung der Schlüsselrollen innerhalb der Stiftung – etwa des Stiftungsvorstands – mit Personen, zu denen ein langjähriges Vertrauensverhältnis besteht. Offiziell agieren sie zwar unabhängig, doch in der Praxis suchen sie regelmäßig die Rückversicherung beim Stifter, also dem Gründer der Stiftung. Auch die Begünstigten der Stiftung werden zumeist aus dem engsten Familienverbund besetzt und gelten als entsprechend vertrauenswürdig. Bei René Benko sind das unter anderem die eigene Mutter und die Kinder.