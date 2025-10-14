René Benko: So lief der erste Prozesstag

Es sei zum Beispiel "komplett daneben", wenn die Anklägerin behaupte, dass sich Benko durch die Mietvorauszahlung das Mietrecht gesichert habe: "Das Mietrecht sichert man sich durch den Mietvertrag." Zudem hätte es einen "Rückforderungsanspruch" der bezahlten 360.000 Euro gegeben: "Das war günstig für den Vermieter." Somit wäre das Geld auch für den Masseverwalter zur Verfügung gestanden.

Es sei absurd, Benko vorzuwerfen, dass er seine Gläubiger schädigen wollte. Das Geld für die Vorauszahlung sei aus einem Darlehen an den Tiroler Unternehmer gekommen. Es habe sich ja um kein Geld gehandelt, das Benko gehört habe davor: "Es hat Wert und Gegenwert gegeben."

Zudem sei es "objektivierbar falsch", dass das Haus auf der Hungerburg aufgrund eines Hangrutsches und Wasserschadens nicht bewohnbar gewesen sei. Es habe später sogar eine Begehung mit dem Masseverwalter stattgefunden, bei der die Betten bereits aufgeklappt gewesen seien und sämtliches Mobiliar vorhanden. Der Wasserschaden sei erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 entstanden.

Weshalb Benko und seine Familie dann noch lange nicht einzogen, habe mit der medialen Berichterstattung und den darauffolgenden "Irritationen" zu tun gehabt. Darum habe sich der Umzug "immer wieder aufgeschoben." Die ersten Wochen hätten darüber hinaus noch Renovierungsarbeiten stattgefunden.