Signa-Prime-Insolvenz: Aufarbeitung an vielen Fronten

Wie bereits im zweiten Insolvenzbericht beschrieben, sind über außergerichtliche Verfahren bisher rund 65 Mio. Euro aus Anfechtungsansprüchen an die Signa Prime geflossen. Seit dem letzten Bericht sind hier nur etwa 190.000 Euro dazugekommen, heißt es im dritten Bericht, der der APA vorliegt. Abgesehen davon wurden wie bereits seit Juni bekannt 28 Anfechtungsklagen mit einem Gesamtwert von 199,71 Mio. Euro eingebracht. Fünf davon wurden inzwischen durch Zahlungen abgeschlossen, wie viel Geld dabei geflossen ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Bei weiteren sechs Fällen stünden Zahlungen bevor, ein Vergleich werde gerade umgesetzt.

Die Verfahren gegen das Finanzamt und die Unternehmen Kühne Holding, Kühne Immobilia Austria und RAG-Stiftung wurden verbunden, weil sie aus Sicht des Handelsgerichts Wien durch Informations-/Einsichts-/Kontrollrechte zu einem "inneren Kreis" gehörten. Ein Gutachten soll nun festlegen, wann die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Mit Anfechtungsansprüchen werden Gelder zurückgefordert, wenn die Zahlungsempfänger schon hätten wissen müssen, dass die Signa insolvent war und trotzdem noch vom Unternehmen Geld bekommen haben.