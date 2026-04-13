Porsche Holding Salzburg ist Österreichs umsatzstärkstes Unternehmen

Die Porsche Holding Salzburg war im Geschäftsjahr 2025 auf der Überholspur unterwegs. Der in 29 Ländern tätige Automobilhändler hat seinen Umsatz im Vorjahr auf 40,7 Milliarden Euro gesteigert - ein Plus von über 42 Prozent. Nach 2020 ist die von Salzburg aus tätige Holding damit wieder das umsatzstärkste Unternehmen Österreichs. Wesentlicher Treiber des Wachstumsschubs war die Übernahme der Großhandelsverantwortung für die Volkswagen-Konzernmarken in Italien und Schweden.

Der Neuwagenabsatz im Groß- und Einzelhandel stieg auf 912.034 Fahrzeuge (plus 65,6 Prozent), der Gebrauchtwagenabsatz war mit 219.233 Einheiten (minus 1,2 Prozent) leicht rückläufig. Die Zahl der Händlerstandorte sank um elf auf 487, die Mitarbeiterzahl in den 29 Ländern auf drei Kontinenten blieb mit 36.917 nahezu konstant (minus 0,3 Prozent).