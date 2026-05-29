Die Kalteneggers: FMA warnt vor Goldanbieter TGI

Der Goldhändler TGI, vom Ehepaar Helmut und Katarina Kaltenegger geführt, gerät zunehmend ins Visier der Finanzmarktaufsichten deutschsprachiger Länder. TGI hat seinen Sitz in Liechtenstein, die Aufsicht des Fürstentums hat ihnen nun das Anbieten einiger Produkte untersagt, wie Kurier und Krone am Freitag schreiben. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Österreichs hatte bereits Ende April gewarnt, dass für ihre Geschäfte eine Banklizenz nötig wäre – die TGI aber nicht hat. TGI ist derzeit vor allem im deutschsprachigen Raum tätig.

Die Aufsichtsbehörden sind insbesondere wegen Angeboten besorgt, in denen Kunden Geld zahlen und dann jahrelang bei TGI lassen, um danach Gold mit einer Ermäßigung zu erhalten. Das wird von der Finanzmarktaufsicht als Einlagengeschäft gewertet, wofür eine Banklizenz nötig wäre. Am 18. April hat auch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) der TGI den Vertrieb von zwei Produkten in Deutschland untersagt, schreibt der Kurier.