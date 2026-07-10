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Paketabgabe mit Umsatzsteuer wird bis zu 2,40 Euro betragen

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++ ARCHIVBILD ++ Umstrittene Paketsteuer gilt ab 1. Oktober
©APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
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Die umstrittene 2-Euro-Paketabgabe wird ab Oktober inklusive 20 Prozent Mehrwertsteuer insgesamt 2,40 Euro betragen. Über das berichteten mehrere Medien, zuerst die "Krone". Für Bücher gilt in Österreich ein ermäßigter Umsatzsteuersatz von 10 Prozent, in diesem Fall wird die Paketabgabe inklusive Mehrwertsteuer 2,20 Euro betragen.

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Das Finanzministerium bestätigte die Besteuerung der Abgabe. "Für die Paketabgabe gelten die Regeln des Umsatzsteuerrechts. Das ist eine EU-rechtliche Vorgabe und kein Spezifikum der Paketsteuer", hieß es aus dem Ministerium zur "Krone". Otto-Österreich-Chef Harald Gutschi, der als scharfer Kritiker der Paketsteuer gilt, hatte im Juni schon darauf hingewiesen, dass die Paketabgabe inklusive Mehrwertsteuer bis zu 2,40 Euro ausmachen werde.

Der Großteil der Stellungnahmen im parlamentarischen Begutachtungsverfahren zur Paketabgabe fiel kritisch aus. Handelsverband, Wirtschaftskammer und die großen Online-Händler drängten auf einen Stopp der Paketsteuer. Die NEOS haben der Abgabe nach eigenen Angaben "aus Koalitionsräson" im Nationalrat zugestimmt. "Wir appellieren aber weiterhin an die SPÖ, die laute Kritik und die Bedenken der Branche ernst zu nehmen und den Wunsch nach einer Paketsteuer noch einmal zu überdenken", sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos der "Krone".

Das Finanzministerium geht von einem Paketsteuer-Aufkommen von 280 Mio. Euro pro Jahr aus. Dies soll die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ab 1. Juli zum Teil gegenfinanzieren. Die Paketabgabe gilt künftig für große Online-Händler mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro pro Jahr und wird laut Handelsverband insgesamt 16 Online-Händler und -Marktplätze, darunter Amazon, Otto und Temu, direkt treffen. Indirekt von der Abgabe wären auch 4.000 österreichische Händler betroffen, die über Online-Marktplätze verkaufen.

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