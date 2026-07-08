ABO

Hofer stellt Lebensmittel-Hauszustellung in Wien ein

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Zusammenarbeit mit Lieferdienst Roksh beendet
©APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Nach Interspar und Billa hat nun auch Hofer die im Jahr 2021 gestartete Hauszustellung in Wien eingestellt. "Wir haben uns dazu entschieden, den Hofer Lieferservice für Lebensmittel mit 30. Juni 2026 zu schließen", hieß es zur APA. Bestellungen bis zu diesem Datum seien vom Kooperationspartner Roksh noch ausgeliefert worden. Der Diskonter will sich auf das stationäre Kerngeschäft und den Onlineshop für Nichtlebensmittel inklusive HoT, Reisen und Grünstrom konzentrieren.

von

Billa hatte die eigene Hauszustellung mit einem Lager für die Online-Bestellungen per Ende Jänner 2026 eingestellt und fokussiert sich nun auf die Kooperation mit dem Lieferdienst Foodora. Interspar stoppte die Lebensmittelzustellung bereits im September 2025. Die beiden größten Supermarktketten Österreichs beendeten ihr eigenes Online-Lebensmittelgeschäft aus Kostengründen.

Profiteure des teilweisen Online-Rückzugs der Supermarktketten sind die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl. Alfies liefert in Graz und Wien, Gurkerl ist in Wien und Umgebung aktiv. An Alfies ist Coca Cola mit einem Drittel beteiligt, den Rest der Firmenanteile halten die drei Gründer. Gurkerl ist die Österreich-Tochter des tschechischen Lebensmittel-Onlinehändlers Rohlík.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ungarische Margenbeschränkung kostete Spar im Vorjahr 30 Mio. Euro
Wirtschaft
Brüssel klagt Ungarn wegen Margendeckel für Supermärkte
++ ARCHIVBILD ++ "Konjunkturlokomotive" Bau spürt die Zurückhaltung
Wirtschaft
Gewerbe und Handwerk kommen konjunkturell "nicht vom Fleck"
Mit der Produktivität steigt laut Betriebsräten der Druck
Wirtschaft
Betriebsräte sehen mehr Druck auf die Beschäftigten
Nach dem Rechnungshof teilen die Kammerfraktionen aus
Wirtschaft
Empörte Reaktionen nach Rechnungshof-Kritik an WKÖ
Die Telekom Austria strafft ihr Mobilfunk-Angebot
Wirtschaft
A1 stellt bob ein - Tarif bleibt gleich
Staatssekretärin Zehetner will für fairen Wettbewerb sorgen
Wirtschaft
Nationalrat beschloss Maßnahmen gegen "Greenwashing"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER