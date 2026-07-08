Hofer stellt Lebensmittel-Hauszustellung in Wien ein

Billa hatte die eigene Hauszustellung mit einem Lager für die Online-Bestellungen per Ende Jänner 2026 eingestellt und fokussiert sich nun auf die Kooperation mit dem Lieferdienst Foodora. Interspar stoppte die Lebensmittelzustellung bereits im September 2025. Die beiden größten Supermarktketten Österreichs beendeten ihr eigenes Online-Lebensmittelgeschäft aus Kostengründen.

Profiteure des teilweisen Online-Rückzugs der Supermarktketten sind die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl. Alfies liefert in Graz und Wien, Gurkerl ist in Wien und Umgebung aktiv. An Alfies ist Coca Cola mit einem Drittel beteiligt, den Rest der Firmenanteile halten die drei Gründer. Gurkerl ist die Österreich-Tochter des tschechischen Lebensmittel-Onlinehändlers Rohlík.