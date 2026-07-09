Hotelprojekt am Traunsee wird realisiert

Ein seit Jahren diskutiertes Hotelprojekt am Traunsee in Gmunden wird nun realisiert. Der Immobilienkonzern Soravia baut um rund 170 Mio. Euro eine Anlage mit 110 Zimmern sowie 90 Wohnungen, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit. Die Bauvorbereitungen laufen demnach bereits, der Baubeginn sei für den Frühsommer 2027 geplant.

von APA