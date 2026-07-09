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Hotelprojekt am Traunsee wird realisiert

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Soravia baut um 170 Mio. Euro
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Ein seit Jahren diskutiertes Hotelprojekt am Traunsee in Gmunden wird nun realisiert. Der Immobilienkonzern Soravia baut um rund 170 Mio. Euro eine Anlage mit 110 Zimmern sowie 90 Wohnungen, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit. Die Bauvorbereitungen laufen demnach bereits, der Baubeginn sei für den Frühsommer 2027 geplant.

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Laut Soravia handle es sich um ein 4-Sterne-Plus-Hotel mit Gastronomie, Seminarflächen und einem Spa-Bereich, das unter der Marke "Marriott" laufen werde. Zusätzlich zu den Wohnungen soll das Projekt "Seeviertel" Flächen für Nahversorgung, Büros sowie Gesundheits- und Freizeitangebote umfassen.

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