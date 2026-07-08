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OpenAI will am Donnerstag neues KI-Modell freigeben

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GPT-5.6 kann demnächst von allen genutzt werden
©APA/APA (AFP/GETTY)/JUSTIN SULLIVAN
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Das US-Unternehmen OpenAI will sein neues leistungsstarkes Modell für Künstliche Intelligenz (KI) für die Öffentlichkeit freigeben. GPT-5.6 werde am Donnerstag öffentlich gestartet, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. Zur GPT-5.6-Serie gehören drei Modelle: Sol, das neue Aushängeschild von OpenAI; das mittlere Modell Terra für den täglichen Gebrauch sowie Luna, eine schnelle und kostengünstige Variante.

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Ende Juni hatte OpenAI bereits GPT-5.6 präsentiert. Auf Wunsch der US-Regierung wurde das KI-Modell jedoch zunächst nur einer begrenzten Zahl von US-Unternehmen zur Verfügung gestellt. Zuletzt hatte die US-Regierung bereits überraschend das US-Unternehmen Anthropic angewiesen, seine KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 aus Gründen der nationalen Sicherheit nur US-Kunden zur Verfügung zu stellen.

Sowohl die Mythos-Modelle von Anthropic als auch GPT-5.6 von OpenAI haben Besorgnis ausgelöst wegen ihrer Fähigkeit, Software-Schwachstellen ausfindig zu machen und so Angriffsflächen für Hacker zu bieten. Das Eingreifen des Weißen Hauses gegenüber Anthropic war beispiellos, da es sonst darauf gedrängt hatte, die Aufsicht über KI zu lockern - und sogar die US-Bundesstaaten daran gehindert hatte, eigene Regeln für KI aufzustellen.

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