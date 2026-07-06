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Microsoft baut wegen KI mehrere tausend Stellen ab

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Einsatz künstlicher Intelligenz wird verstärkt
©APA/APA/AFP (Themenbild)/MARTIN LELIEVRE
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Der US-Technologieriese Microsoft nutzt Produktivitätssteigerungen durch den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) für einen weiteren Stellenabbau. Der Softwarekonzern kündigte am Montag die Streichung von 4.800 Jobs an. Das entspricht rund 2 Prozent der Belegschaft. Zuvor hatte das Unternehmen 9.000 Beschäftigten Abfindungen angeboten. Beim Karrierenetzwerk LinkedIn sollen einige hundert Stellen wegfallen.

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In den vergangenen Monaten haben US-Technologiekonzerne nach Angaben des Portals Layoffs.fyi etwa 120.000 Jobs abgebaut. Vor allem Cloud-Anbieter wie Microsoft, Google oder Amazon Web Services (AWS) stehen wegen der steigenden Kosten für den Aufbau neuer Rechenzentren unter Sparzwang. Allein Microsoft will im laufenden Jahr 190 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren.

Gleichzeitig treibt der Bauboom bei Rechenzentren die Preise für Computerchips in die Höhe. Dies dämpft Microsofts Videospiele-Geschäft. Der Konzern musste unlängst die Preise für die Konsole Xbox anheben, obwohl deren Absatz bereits schwächelte. Die neue Chefin der Sparte, Asha Sharma, forderte daraufhin einen "Neustart". Die Gewinnspanne sei auf 3 Prozent geschrumpft.

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