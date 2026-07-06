Insider: Airbus nimmt intern 900 Auslieferungen ins Visier

Der europäische Flugzeugbauer Airbus peilt nach einem starken Juni Branchenkreisen zufolge nun intern für das laufende Jahr 900 Auslieferungen von Verkehrsmaschinen an. Im abgelaufenen Monat hat der französisch-deutsche Konzern 89 Flugzeuge an die Kunden übergeben, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Montag sagten. Offiziell bleibe es aber bei dem Ziel von 870 Auslieferungen - schon das wären zehn Prozent mehr als 2025.

von APA