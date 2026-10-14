Die Universität Wien ist im THE-Ranking 2027 als einzige österreichische Hochschule unter den besten 100 der Welt. Wo die anderen Unis im THE-, QS- und Shanghai-Ranking landen, wer aufsteigt und warum die Platzierungen auch politisch zählen.
Wie gut sind Österreichs Universitäten im internationalen Vergleich? Drei große Hochschulrankings geben darauf jedes Jahr eine Antwort: das World University Ranking von Times Higher Education (THE), das QS World University Ranking und das Shanghai-Ranking (ARWU). Die Universität Wien ist in allen drei Rankings die bestplatzierte Hochschule des Landes und im THE-Ranking 2027 mit Platz 95 die einzige österreichische Universität unter den besten 100 der Welt.
Der Überblick zeigt, wo die heimischen Unis stehen, wer aufsteigt, wer Plätze verliert und warum die Platzierungen auch für die Politik eine Rolle spielen.
Österreichs Unis im Weltranking auf einen Blick
THE-Ranking 2027: Universität Wien auf Platz 95, einzige österreichische Uni in den Top 100
Zweitbeste im THE-Ranking: Medizinische Universität Wien auf Platz 180
QS-Ranking 2027: Universität Wien auf Platz 140, TU Wien auf Platz 191
Größter Sprung bei QS: Universität Salzburg, plus 78 Plätze auf Rang 572
Shanghai-Ranking 2026: Universität Wien in der Gruppe 101–150, einzige österreichische Uni in den Top 200
Ziel der Bundesregierung: bis 2030 zwei österreichische Unis in den Top 100 des THE-Rankings
Studentenstadt: Wien auf Platz 9 der QS Best Student Cities 2027
THE-Ranking 2027: Uni Wien hält Platz 95
Im World University Ranking 2027 von Times Higher Education belegt die Universität Wien wie schon im Ranking 2026 Platz 95. Gereiht wurden 2.297 Hochschulen, um 105 mehr als im Jahr davor. Die Uni Wien zählt damit laut eigenen Angaben zu den besten vier Prozent weltweit. Im Ranking 2018 lag sie noch auf Rang 165 unter damals 1.103 gereihten Hochschulen.
Zweitbeste österreichische Hochschule ist die Medizinische Universität Wien auf Platz 180, ihre beste Platzierung in diesem Ranking. Dahinter folgen die MedUni Graz auf Platz 221, die MedUni Innsbruck auf Platz 239 und die Central European University (CEU) in Wien auf Platz 269.
Ab Platz 301 weist das Ranking nur Ranggruppen aus. Die TU Wien und die Universität Innsbruck liegen in der Gruppe 301–325, die TU Graz und die Universität Linz (JKU) in der Gruppe 401–450. Die Universität Graz rangiert auf 501–550, die Universität Klagenfurt auf 551–600.
Times Higher Education bewertet fünf Bereiche: Lehre, Forschungsumfeld, Forschungsqualität, internationale Ausrichtung und Zusammenarbeit mit der Industrie. Dafür werden unter anderem Reputationsumfragen, Publikations- und Zitationsdaten sowie Personal- und Studierendenzahlen herangezogen.
QS-Ranking 2027: Fast alle Unis klettern nach oben
Im QS World University Ranking 2027, das im Juni 2026 erschienen ist, haben sich fast alle österreichischen Universitäten verbessert. Laut QS legte Österreich so stark zu wie kein anderes europäisches Land. Von 8.808 bewerteten Hochschulen schafften es 1.504 in das Ranking.
Die Universität Wien stieg von Platz 152 auf Platz 140, die TU Wien von 197 auf Platz 191. Die Central European University stieg neu auf Platz 239 ein. Den größten Sprung machte die Universität Salzburg: plus 78 Plätze auf Rang 572.
Universität Innsbruck: Platz 333 (QS-Ranking 2026: 350)
TU Graz: Platz 409 (2026: 427)
Universität Linz (JKU): Platz 458 (2026: 473)
Universität Klagenfurt: Platz 683 (2026: 697)
Universität Graz: Platz 696 (2026: 668)
Montanuniversität Leoben: neu in der Gruppe 851–900
Als einzige der gereihten Unis verlor die Universität Graz Plätze. Bei QS zählt die akademische Reputation 30 Prozent, die Zitierungen pro Lehrperson 20 Prozent und die Reputation bei Arbeitgebern 15 Prozent. Das Betreuungsverhältnis fließt mit 10 Prozent ein, der Anteil internationaler Lehrender und Studierender, das internationale Forschungsnetzwerk, die Beschäftigungsergebnisse und die Nachhaltigkeit mit je 5 Prozent.
An der Weltspitze liegt das Massachusetts Institute of Technology (MIT), gefolgt vom Imperial College London und der Stanford University, die sich punktegleich Platz 2 teilen.
Shanghai-Ranking: Uni Wien als einzige in den Top 200
Das Academic Ranking of World Universities (ARWU), bekannt als Shanghai-Ranking, misst ausschließlich Forschungsleistung. Gezählt werden Nobelpreise und Fields-Medaillen von Absolventinnen, Absolventen und Forschenden, besonders häufig zitierte Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie Publikationen in renommierten Fachjournalen. Umfragen fließen nicht ein. Geprüft werden mehr als 2.500 Hochschulen, veröffentlicht die besten 1.000.
Im ARWU 2026, im August 2026 veröffentlicht, liegt die Universität Wien in der Gruppe 101–150. Sie ist damit die bestplatzierte österreichische Universität und die einzige des Landes unter den besten 200. Weltweit führen Harvard, Stanford und das MIT.
Ziel der Bundesregierung: Zwei Unis in den Top 100
Die Platzierungen haben auch politisches Gewicht. Die FTI-Strategie 2030 der Bundesregierung sieht vor, die Platzierungen österreichischer Universitäten im THE-Ranking bis 2030 zu verbessern. Zwei Universitäten sollen dann unter den Top 100 liegen. Zur Unterstützung hat das Wissenschaftsministerium eine Kooperation mit Times Higher Education vereinbart, in deren Rahmen für teilnehmende Universitäten Fahrpläne zur Zielerreichung erstellt werden.
Bisher ist mit der Universität Wien eine österreichische Hochschule unter den Top 100. Ihr Rektor Sebastian Schütze fordert eine verlässliche Absicherung des Uni-Budgets, um dieses Niveau langfristig zu halten. Auch die TU Wien sieht ihre positive Entwicklung in den Rankings durch die angekündigten Budgetkürzungen gefährdet.
Was Rankings aussagen und was nicht
Die drei großen Rankings messen Unterschiedliches. THE und QS stützen sich stark auf weltweite Reputationsumfragen unter Forschenden, QS zusätzlich auf eine Befragung von Arbeitgebern. Das Shanghai-Ranking zählt dagegen nur Preise und Publikationen, Lehre und Studienbedingungen kommen dort nicht vor.
Deshalb weichen die Platzierungen derselben Universität je nach Ranking deutlich voneinander ab. Wer ein Studium sucht, findet in den Fächerrankings der Anbieter oft aussagekräftigere Vergleiche als in der Gesamtwertung.
Wien unter den Top 10 der Studentenstädte
QS bewertet neben Universitäten auch Studienstädte. In den Best Student Cities 2027 liegt Wien auf Platz 9. 2025 lag die Stadt auf Platz 14, 2026 auf Platz 10. Laut Advantage Austria, der Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer, punktete Wien vor allem mit hoher Lebensqualität und dem Anteil internationaler Studierender. Spitzenreiter ist Seoul vor Tokio und London.
Quellen: Times Higher Education, QS Quacquarelli Symonds, ShanghaiRanking, Universität Wien, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz (FTI-Ziel), Advantage Austria (WKO).
Weitere Quelle: APA (QS-Platzierungen der Universitäten Klagenfurt und Graz, der CEU und der Montanuniversität Leoben).