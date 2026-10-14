Im World University Ranking 2027 von Times Higher Education belegt die Universität Wien wie schon im Ranking 2026 Platz 95. Gereiht wurden 2.297 Hochschulen, um 105 mehr als im Jahr davor. Die Uni Wien zählt damit laut eigenen Angaben zu den besten vier Prozent weltweit. Im Ranking 2018 lag sie noch auf Rang 165 unter damals 1.103 gereihten Hochschulen.

Zweitbeste österreichische Hochschule ist die Medizinische Universität Wien auf Platz 180, ihre beste Platzierung in diesem Ranking. Dahinter folgen die MedUni Graz auf Platz 221, die MedUni Innsbruck auf Platz 239 und die Central European University (CEU) in Wien auf Platz 269.

Ab Platz 301 weist das Ranking nur Ranggruppen aus. Die TU Wien und die Universität Innsbruck liegen in der Gruppe 301–325, die TU Graz und die Universität Linz (JKU) in der Gruppe 401–450. Die Universität Graz rangiert auf 501–550, die Universität Klagenfurt auf 551–600.

Times Higher Education bewertet fünf Bereiche: Lehre, Forschungsumfeld, Forschungsqualität, internationale Ausrichtung und Zusammenarbeit mit der Industrie. Dafür werden unter anderem Reputationsumfragen, Publikations- und Zitationsdaten sowie Personal- und Studierendenzahlen herangezogen.