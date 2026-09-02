Die Physik des Fahrrads: Warum es im Stehen umfällt, im Fahren aber nicht

Eine Mindestgeschwindigkeit für eine gewisse Stabilität des Fahrrads lässt sich mit v ≈ √(g × h) berechnen. Dabei ist (g) wieder die Erdbeschleunigung (9,81 m/s zum Quadrat) und (h) die Höhe des Schwerpunkts. Setzt man für diesen zum Beispiel einen Meter ein, erhält man:

v ≈ √9,81 ≈ 3,1 Meter pro Sekunde

Das sind ungefähr elf Kilometer pro Stunde.

Mathematisch wäre eine Geschwindigkeit von elf km/h notwendig, damit dieses Fahrrad nicht umfällt. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Die Zahl beschreibt nur eine ungefähre Größenordnung, bei der die Bewegung des Fahrrads schnell genug ist, damit Lenkbewegungen das Kippen korrigieren könnten. Denn das Geheimnis des Fahrradfahrens steckt nicht in den sich drehenden Rädern, sondern im „Lenken“.

Rollt das Fahrrad, hat der Fahrer eine Möglichkeit, die ein stehendes Fahrrad nicht hat – er kann die Kontaktpunkte der Räder seitlich unter den Schwerpunkt hin und her bewegen. Kippt das Fahrrad nach rechts, wird es der Lenker ebenfalls nach rechts drehen. Das Fahrrad fährt eine leichte Kurve, und die Räder gelangen wieder unter den Schwerpunkt, und es fällt nicht um.