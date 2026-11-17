Getrennt nach Staatsangehörigkeitsgruppen zeigt sich, dass deutsche Absolventinnen und Absolventen Österreich am häufigsten verlassen, zumindest nach Bachelor-, Master- und Diplomabschlüssen. Nach Doktoratsabschlüssen weisen Drittstaatsangehörige mit bis zu 73,0 Prozent die höchsten Wegzugsraten aus Österreich auf. Bei Österreicherinnen und Österreichern ist der Anteil der Wegzüge nach Doktoratsabschlüssen am höchsten (10,1 Prozent).

Nach einem medizinischen Abschluss an einer österreichischen Universität weisen vor allem deutsche Staatsangehörige sehr hohe Wegzugsraten auf. Bei Personen mit einem Diplom- bzw. Masterabschluss in Medizin liegt sie in den betrachteten Abschlussjahren bei deutschen Absolventinnen und Absolventen zwischen 53,6 und 82,0 Prozent. Dabei zeigt sich jedoch, dass die Wegzugsquote seit 2012/13 tendenziell sinkt. Betrachtet man die restlichen EU-Bürger (ohne Österreich und Deutschland), gehen zwischen 39,7 und 64,9 Prozent innerhalb von drei Jahren nach Abschluss aus Österreich weg.

Die Erwerbskarrieren von Absolventinnen und Absolventen öffentlicher Universitäten weisen - über alle untersuchten Merkmale hinweg - teils erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Ausbildungsfeldes, der Studienart und des Geschlechts auf. Eine Untersuchung des Arbeitsmarktstatus 18 Monate nach Abschluss belegt, dass der höchste Anteil an Erwerbstätigen unter den Absolventen im Ausbildungsfeld "Pädagogik" zu verzeichnen ist.

So sind 77,6 Prozent der Absolventen und 70,0 Prozent der Absolventinnen dieses Ausbildungsfeldes erwerbstätig. Demgegenüber gehen nur 46,6 Prozent der Absolventen bzw. 47,5 Prozent der Absolventinnen des Ausbildungsfeldes "Geisteswissenschaften und Künste" einer Erwerbstätigkeit in Österreich nach. Allerdings befinden sich auch 19,9 Prozent der Männer und 17,9 Prozent der Frauen dieses Ausbildungsfeldes in einer weiteren formalen Bildung.