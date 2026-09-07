Leitartikel: Das Land der Ideen muss zum Land der Gründer werden

Österreich vergleicht sich gerne mit Deutschland. Besonders beliebt ist die Zehnerformel: Deutschland hat grob zehnmal so viele Einwohner, also teilt man deutsche Zahlen durch zehn. Der Vergleich hinkt oft, bemüht wird er trotzdem gerne – besonders, wenn Österreich dabei gut aussieht.

Beim Gründen fällt er weniger schmeichelhaft aus. In Deutschland wurden im ersten Halbjahr 2026 3.053 Start-ups gegründet – ein Rekord. Umgelegt auf Österreich wären das mehr als 600 Gründungen im Jahr. Tatsächlich haben sich die Start-up-Neugründungen laut Austrian Start-up Monitor bei rund 270 jährlich eingependelt. Eins zu eins vergleichbar sind die Zahlen nicht. Aber während die Gründungsdynamik in Deutschland anzieht, ist in Österreich ein vergleichbarer Aufschwung nicht zu erkennen. Vielleicht fehlt es nicht an Ideen, sondern an Gründergeist?

Gründergeist zeigt sich dort, wo Menschen bereit sind, etwas zu riskieren: beim Forscher, der die Universität verlässt, beim Angestellten, der eine sichere Karriere gegen eine ungewisse Gründung tauscht, beim Unternehmer, der eigenes Geld in eine Idee steckt. Dazu gehört auch der Umgang mit dem Scheitern. Einmal gescheitert – ewig gescheitert? Österreich mangelt es offenbar nicht an Selbstvertrauen. 55,4 Prozent der Befragten glaubten 2024, über die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse für eine Gründung zu verfügen. Tatsächlich gründen wollten innerhalb der nächsten drei Jahre aber nur 7,5 Prozent – der vorletzte Wert unter 21 untersuchten europäischen Ländern. Jene, die gute Chancen erkennen, hält rund 44 Prozent die Angst vor dem Scheitern aber davon ab.