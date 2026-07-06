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Übernahmeangebot von US-Investor: Easyjet schlägt ein

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Easyjet hat zugesagt
©APA/APA/dpa/Fabian Sommer
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Die Billigfluglinie Easyjet hat dem Werben des US-Investors Castlelake nun doch nachgegeben. So stimmte Easyjet dem fünften Übernahmeangebot "im Grundsatz" zu, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei bietet Castlelake nun 6,90 britische Pfund je Aktie, womit Easyjet mit 5,2 Milliarden Pfund bewertet wird. Die Billigfluglinie hatte die anderen Offerten zuvor alle abgelehnt, Castlelake aber zuletzt eine Hintertür für eine weitere Nachbesserung offengelassen.

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Da Castlelake ein US-Unternehmen ist, kann es keine Mehrheitskontrolle über eine europäische Fluggesellschaft übernehmen und benötigt deshalb Partner. Deswegen wird Castlelake den Angaben zufolge mit den Luftfahrtmanagern Peter Bellew und Mark Breen zusammenarbeiten. Bellew war früher bei Easyjet, bevor er das Unternehmen 2022 abrupt verließ.

Zu den attraktivsten Vermögenswerten von Easyjet zählen eine Flotte moderner Flugzeuge des Typs Airbus A320 sowie Landerechte in London, Mailand und Genf. Größter Anteilseigner des Unternehmens ist die Familie des Gründers Stelios Haji-Ioannou mit einer Beteiligung von 15,3 Prozent.

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