Merkur Versicherung schließt Verschmelzung mit Merkur Lebensversicherung ab

Die Merkur Versicherung hat die Verschmelzung mit der Merkur Lebensversicherung abgeschlossen. Damit endet ein seit 2021 laufender Integrationsprozess. Die Merkur Gruppe bündelt ihre Kompetenzen in der Lebens- und Krankenversicherung künftig in einer Organisation und will damit ihre Position als Personenversicherer stärken.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss der Verschmelzung beginnt nun die nächste Phase: Wir wollen die Potenziale des Zusammenschlusses konsequent nutzen und daraus nachhaltigen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden sowie für unser Unternehmen schaffen. Gleichzeitig gilt es, die wirtschaftlichen Synergien Schritt für Schritt zu heben und die gemeinsame Organisation effizient für die Zukunft aufzustellen“, so der Gesamtvorstand der Merkur Versicherung, bestehend aus Markus Spellmeyer, Markus Zahrnhofer, Andreas Gaugg und Christian Kladiva.