Merkur Versicherung schließt Verschmelzung mit Merkur Lebensversicherung ab

Der Gesamtvorstand der Merkur Versicherung: Markus Spellmeyer, Markus Zahrnhofer, Andreas Gaugg und Christian Kladiva.©Kanizaj
Damit bündelt die Merkur Gruppe ihre Kompetenzen in der Lebens- und Krankenversicherung in einer Organisation.
Die Merkur Versicherung hat die Verschmelzung mit der Merkur Lebensversicherung abgeschlossen. Damit endet ein seit 2021 laufender Integrationsprozess. Die Merkur Gruppe bündelt ihre Kompetenzen in der Lebens- und Krankenversicherung künftig in einer Organisation und will damit ihre Position als Personenversicherer stärken.
„Mit dem erfolgreichen Abschluss der Verschmelzung beginnt nun die nächste Phase: Wir wollen die Potenziale des Zusammenschlusses konsequent nutzen und daraus nachhaltigen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden sowie für unser Unternehmen schaffen. Gleichzeitig gilt es, die wirtschaftlichen Synergien Schritt für Schritt zu heben und die gemeinsame Organisation effizient für die Zukunft aufzustellen“, so der Gesamtvorstand der Merkur Versicherung, bestehend aus Markus Spellmeyer, Markus Zahrnhofer, Andreas Gaugg und Christian Kladiva.
Von der Übernahme zur gemeinsamen Organisation
Ausgangspunkt des Integrationsprozesses war die im Dezember 2021 angekündigte Übernahme der Nürnberger Versicherung Österreich durch die Merkur Versicherung. Ziel war es, das Know-how im Bereich der Lebensversicherung zu integrieren und damit die Positionierung der Merkur als umfassender Personenversicherer zu stärken. Nach der behördlichen Zustimmung wurde die Übernahme im April 2022 abgeschlossen.
Im Herbst 2022 folgte mit der Umbenennung in Merkur Lebensversicherung AG der sichtbare Schritt hin zu einer gemeinsamen Marke. Der Standort in Salzburg entwickelte sich innerhalb der Merkur Gruppe zum Lebensversicherungs-Hub. Dort wurde das Know-how in der Alters- und Risikovorsorge gebündelt. 2025 erzielte die Merkur Lebensversicherung ein Prämienvolumen von 132,3 Millionen Euro und leistete damit einen Beitrag zum Lebensversicherungsgeschäft der Merkur Gruppe.
Kontinuität für Kunden
Für Kundinnen und Kunden sowie Vertriebspartnerinnen und -partner soll die Verschmelzung vor allem Kontinuität bringen. Der persönliche Austausch, die Betreuung sowie der Anspruch an Verlässlichkeit und Servicequalität sollen bestehen bleiben. Auch die technischen Voraussetzungen für die Zusammenführung wurden in den vergangenen Jahren geschaffen. Die wesentlichen IT-Systeme beider Gesellschaften wurden sukzessive harmonisiert und auf eine gemeinsame Basis gestellt.