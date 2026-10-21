„Wir fordern eine Abschaffung der Flugabgabe“

Die AUA wollte ihre Langstreckenflotte erneuern und sogar auf 13 oder 14 Flugzeuge ausbauen. Jetzt wackelt schon die vollständige Erneuerung. Wie blicken Sie auf die Signale vom Mutterkonzern Lufthansa?

Julian Jäger: Airlines müssen profitabel sein und die Standortkosten spielen dafür eine wesentliche Rolle. Lufthansa betreibt mehrere Drehkreuze, der Hub Wien steht hier in Konkurrenz zu München, Frankfurt, Zürich und auch Rom. Deshalb fordert die AUA – wie auch wir – eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine Reduktion bzw. Abschaffung der Flugabgabe.

Wie abhängig ist der Flughafen Wien heute von der AUA? Können andere Airlines einen Netzwerk-Carrier überhaupt ­ersetzen?

Günther Ofner: Die Austrian ist für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich unersetzbar. Sie verbindet heimische Unternehmen mit ihren internationalen Märkten, vor allem in Osteuropa, wie auch auf der ganzen Welt. Über das Drehkreuz der AUA kommen Reisende aus allen Teilen Europas nach Wien und steigen hier in die Langstreckenflüge in die USA und nach Asien um. Ohne diesen Zubringerverkehr gäbe es auch keine Langstrecke und keine Osteuropa-Verbindungen. Das wäre katastrophal für die heimische Wirtschaft.

Die Flugabgabe liegt bei zwölf Euro pro Ticket, gefordert wird eine Senkung auf acht Euro. Machen vier Euro pro Passagier tatsächlich einen so großen Unterschied?

Julian Jäger: Österreich hat mit zwölf Euro pro Ticket auf der Kurzstrecke die dritthöchste Flugabgabe in der EU. Überhaupt heben nur acht EU-Länder eine Flugabgabe ein. 55 Kilometer von Wien entfernt liegt der Flughafen Bratislava, wo es keine derartige Steuer gibt. Wizz Air hat seine Basis dorthin verlegt, RyanAir verlagert ebenfalls Flugzeuge dorthin. Und nun fliegen zwei Millionen Passagiere, die uns in Wien fehlen, ab Bratislava. Für die Standortentscheidung von Airlines, wo sie investieren und wachsen wollen, spielt die Flugabgabe also eine wesentliche Rolle.