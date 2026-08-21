Luca Ferrari: Der Mann mit der Matrix-Methode

Auch das oberösterreichische Start-up Tractive schien am Höhepunkt des Erfolgs angekommen, als CEO Michael Hurnaus im Frühjahr den Verkauf an Bending Spoons bekannt gab. Der Exit um umgerechnet 770 Millionen Euro wirkte wie der Gipfel einer österreichischen Rekordgeschichte. 2012 in Pasching gegründet, entwickelt Tractive zunächst einen GPS-Tracker für Hunde. Daraus entstand innerhalb weniger Jahre ein globales Technologieunternehmen für Haustiere.

Über eine Million Abonnenten verfolgen über die App den Standort ihrer Hunde oder Katzen, analysieren deren Aktivität und Gesundheitsdaten oder erhalten Warnungen, wenn ihr Tier einen definierten Bereich verlässt. Das Unternehmen wuchs auf mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz, beschäftigt heute rund 300 Mitarbeitende und verkauft seine Produkte in 175 Ländern. Als der Verkauf ab Bending Spoons bekannt wurde, richtete sich die Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf die Kaufsumme.

Der Käufer Bending Spoons sagt außerhalb der Technologieszene kaum jemandem etwas. Das Unternehmen tritt selten öffentlich auf. Sein Gründer noch seltener. Während amerikanische Tech-Unternehmer ihre Visionen auf Bühnen inszenieren oder über soziale Netzwerke ihre Gedanken verbreiten, gibt Luca Ferrari selten Interviews. Selbstdarstellung interessiert ihn wenig. Doch die Übernahmen sprechen für Ferraris Geschäftsidee.