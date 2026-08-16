Charisma und Affären: Bill Clinton wird 80

Geboren wurde William Jefferson Clinton am 19. August 1946 in der Kleinstadt Hope im Bundesstaat Arkansas. Nach dem Tod seines Vaters bei einem Autounfall wuchs er bei seiner Mutter und dem Stiefvater auf. Obwohl dieser Alkoholiker war, nahm Clinton seinen Nachnamen an. Bill Clinton spielte Saxofon in der Schulband, studierte Jus und lernte an der Eliteuniversität Yale Hillary Rodham kennen. Das Paar heiratete 1975.

Sein Charisma und sein Redetalent führten Bill Clinton in die Politik: Mit 32 Jahren wurde er der bis dato jüngste Gouverneur des südlichen Bundesstaates Arkansas, das Amt hatte er mehr als zehn Jahre inne. Nach seinem deutlichen Sieg gegen George H.W. Bush bei der Präsidentschaftswahl 1992 zog er mit nur 46 Jahren ins Weiße Haus ein.

Zu den Erfolgen seiner beiden Amtszeiten von 1993 bis 2001 zählen Historiker ein starkes Wirtschafts- und Jobwachstum sowie das Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko (NAFTA). Kritiker werfen ihm einen Abbau der Sozialhilfe vor.