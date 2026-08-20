Die bessere Hälfte: Wie superreiche Frauen ihre Milliarden einsetzen

Dass ein dickes Bankkonto Frauen eine besondere Macht verleiht, weiß auch Melinda French Gates. Seit 2021 ist sie von Microsoft-Gründer Bill Gates geschieden. Bereits als sie noch mit ihm verheiratet war, war sie bis 2024 die treibende Kraft hinter der Milliarden Dollar schweren Bill & Melinda Gates Foundation. Seit 2022 betreibt sie mit Pivotal Ventures ihr eigenes, rund sieben Milliarden Dollar schweres Wohltätigkeitsimperium.

Auf die Rolle als integre Wohltäterin legt sie besonderen Wert, auf die darf nicht der geringste Schatten fallen. Das hat der Ex erst vor einigen Wochen schmerzhaft am eigenen Leib miterleben müssen, als Melinda in ihrem Podcast den Opfern des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ihr tiefstes Mitleid ausgedrückt hat. Bill Gates, der Kontakte zu Epstein hatte, richtete sie aus, dass es noch offene Fragen an ihn gebe, auf die er alle Antworten geben müsse. Damit hatte seine Krisenkommunikation, die auf Beschwichtigung ausgelegt war, keine Chance mehr. Seine Unschuldsbeteuerungen wollte da niemand mehr hören. Melinda hingegen hörte die Welt sehr genau zu.

Über 52 Milliarden Dollar hat Melinda Gates bislang, teilweise noch mit dem Ex gemeinsam, vorwiegend für Projekte im Bereich der Gesundheitsvorsorge, Frauenrechte und wirtschaftliche Teilhabe vergeben. Im Gegensatz zu MacKenzie Scott sieht sie sich in einer Brückenfunktion zwischen Philanthropie und Politik. Sie will strukturelle Veränderungen erreichen und arbeitet daher auch eng mit Regierungen oder internationalen Organisationen zusammen. Von Melinda French Gates unterstützte Projekte fließen in die Gesetzgebung bestimmter Länder, internationale Abkommen oder institutionelle Reformen, etwa bei der UNO, ein.

Wie wichtig das ist, hat sie durch das Scheitern der „The Giving Pledge“-Initiative von Warren Buffet hautnah miterlebt. Der Milliardär hat vor 15 Jahren die reichsten Menschen der Welt, darunter auch Melinda und Bill Gates, dazu aufgefordert, mehr als die Hälfte ihres Vermögens für gemeinnützige Zwecke zu spenden. Was anfangs höchst erfolgreich war, immerhin haben auch Larry Ellison und Elon Musk unterzeichnet, ist in den letzten Jahren im Sande verlaufen.

Maßgeblich am Abdrehen von „The Giving Pledge“ beteiligt war der Tech-Milliardär Peter Thiel. Er hat seinen Kumpel Musk davon überzeugt, dass gemeinnützige Projekte nicht zum doch viel lukrativeren Plan der digitalen Weltherrschaft passen. Der zog wie so viele andere zurück und investierte das Geld lieber in Donald Trump, der den meisten Initiativen, die das Leben von Bürgern der USA besser machen sollen, das Geld gestrichen hat. Und Melinda Gates hat gesehen, dass es nicht nur wichtig ist, Geld zu sammeln und zu geben, sondern auch, Einfluss auf jene politischen Strukturen zu haben, die das Geld zu den Menschen bringen. Das macht sie zu einer nicht zu unterschätzenden Gegnerin für viele Politiker und Superreiche.