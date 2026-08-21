Ein Funke, der die Welt veränderte: Die Geschichte des Streichholzes

Freunde rieten Walker, die Erfindung als Patent anzumelden. Er lehnte ab, sah keine Zukunft in seiner Erfindung, eher ein zufälliges Ergebnis einer Spielerei in seinem Labor. Andere kopierten seine Idee, verbesserten die Mischung und verkauften die Hölzer unter neuen Namen.

Zu einem internationalen Erfolg wurde die Erfindung des Streichholzes mit rotem Phosphor auf einer besonderen Reibfläche. Der Zündstoff befand sich nun nicht mehr vollständig im Kopf des Holzes, sondern wurde zwischen Streichholz und Schachtel getrennt.

John Walker starb 1859, ohne durch seine Erfindung wohlhabend oder berühmt geworden zu sein. Er hat etwas erreicht, was nur wenigen Menschen gelingt – er verwandelte eine der ältesten und aufwendigsten Errungenschaften der Menschheit in eine Schachtel mit Holzstäben, die Platz in der Hosentasche hat.