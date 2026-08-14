Herr Schawinski, wir haben da noch eine Frage

Der Schweizer Unternehmer und Journalist Roger Schawinski über das bewusste Älterwerden, die Bonus-Jahre und warum er sich nicht von Marketingbegriffen täuschen lässt.
Sie zählen sich zur Generation der Boomer. Fühlen Sie sich mit „Best Ager“ oder „Golden Ager“ auch angesprochen?
Das ist doch alles Lametta, damit wird vieles vertuscht. Diese Marketingbegriffe von Menschen, die etwas zu verkaufen haben, berühren mich nicht. Wer auf die reinfällt – too bad! Ich bin sehr bewusst älter und versuche, mich dementsprechend zu verhalten.
Steckbrief
Roger Schawinski
Roger Schawinski ist Unternehmer und Journalist, der die Schweizer Medienlandschaft nachhaltig gefordert und geprägt hat. Er gründete unter anderem das erste Schweizer Privatradio Radio 24, den ersten Schweizer Privatfernsehsender TeleZüri und war Geschäftsführer von Sat.1 (2003-2006). Er gab Zeitungen und Zeitschriften heraus und schrieb 15 Bücher. Bis 2022 moderierte er seine wöchentliche Talksendung mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Showbusiness. Kürzlich erschien sein Buch „Hallo Boomer, so geniesst du deine Bonus-Jahre“, in dem er seine Generation aufruft, einen neuen Blick auf das Älterwerden zu werfen.