Herr Schawinski, wir haben da noch eine Frage

Sie zählen sich zur Generation der Boomer. Fühlen Sie sich mit „Best Ager“ oder „Golden Ager“ auch angesprochen?

Das ist doch alles Lametta, damit wird vieles vertuscht. Diese Marketingbegriffe von Menschen, die etwas zu verkaufen haben, berühren mich nicht. Wer auf die reinfällt – too bad! Ich bin sehr bewusst älter und versuche, mich dementsprechend zu verhalten.