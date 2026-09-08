Jasmin Eberhard: „Man muss sich selbst ausprobieren“

Eberhard beschreibt sich als Allrounderin und betont, dass gerade in jungen Jahren die Möglichkeit genutzt werden sollte, verschiedene Wege kennenzulernen. Aus Erfahrungen und dem eigenen Bauchgefühl würden sich Werte, Ziele und die berufliche Richtung entwickeln. Ihre frühere Modelkarriere habe ihr zwar Reisen und Einblicke in eine andere Welt ermöglicht, zugleich habe sie aber gestört, dass sie dabei häufig auf ihr Äußeres reduziert worden sei. Sie habe deshalb bewusst einen anderen Weg eingeschlagen.

Bei PMS arbeitet Eberhard als Assistenz der Geschäftsführung und erlebt dort strategische Entscheidungen unmittelbar mit. Besonders spannend sei für sie die Verbindung zwischen den Inhalten ihres Studiums und deren Umsetzung in der Praxis. Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer Franz Grünwald ist ihr „Bonuspapa“. Eberhard betont, dass er sie über Jahre unterstützt und beraten habe, zugleich wolle sie sich ihren eigenen beruflichen Stellenwert erarbeiten.