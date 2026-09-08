Jasmin Eberhard: „Man muss sich selbst ausprobieren“

Jasmin Eberhard©Rene Strasser
Jasmin Eberhard über ihren Weg von der Modelkarriere zur PMS, zwei Masterstudien und ihre Pläne für die Zukunft. Warum ihr Ausprobieren, Bauchgefühl und der eigene Weg wichtig sind.
Jasmin Eberhard, Assistenz der Geschäftsführung der PMS Gruppe, spricht in „Kärnten ungefiltert“ über ihren bisherigen Weg, ihre beruflichen Ziele und die Bedeutung, unterschiedliche Dinge auszuprobieren.
Die 24-Jährige studiert an der WU Wien Export- und Internationalisierungsmanagement sowie am Juridikum internationales und europäisches Wirtschaftsrecht. Daneben engagiert sie sich im Consulting Club, absolviert eine Trainerausbildung und war früher als Model tätig.
Verschiedene Wege
Eberhard beschreibt sich als Allrounderin und betont, dass gerade in jungen Jahren die Möglichkeit genutzt werden sollte, verschiedene Wege kennenzulernen. Aus Erfahrungen und dem eigenen Bauchgefühl würden sich Werte, Ziele und die berufliche Richtung entwickeln. Ihre frühere Modelkarriere habe ihr zwar Reisen und Einblicke in eine andere Welt ermöglicht, zugleich habe sie aber gestört, dass sie dabei häufig auf ihr Äußeres reduziert worden sei. Sie habe deshalb bewusst einen anderen Weg eingeschlagen.
Bei PMS arbeitet Eberhard als Assistenz der Geschäftsführung und erlebt dort strategische Entscheidungen unmittelbar mit. Besonders spannend sei für sie die Verbindung zwischen den Inhalten ihres Studiums und deren Umsetzung in der Praxis. Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer Franz Grünwald ist ihr „Bonuspapa“. Eberhard betont, dass er sie über Jahre unterstützt und beraten habe, zugleich wolle sie sich ihren eigenen beruflichen Stellenwert erarbeiten.
Erfahrung sammeln
Für ihre Zukunft möchte Eberhard zunächst möglichst viel Erfahrung sammeln. Später könne sie sich vorstellen, zur PMS zurückzukehren und zum weiteren Wachstum des Unternehmens beizutragen. PMS habe sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und biete aus ihrer Sicht Potenzial, auch über Österreich hinaus eine größere wirtschaftliche Rolle zu spielen. Welche konkrete Funktion sie dabei übernehmen könnte, sei derzeit noch offen.