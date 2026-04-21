Jürgen Mandl: „Wir müssen aufhören, alles im Detail zu regeln“

Im Podcast „Kärnten ungefiltert“ zeichnet Wirtschaftskammer-Kärnten-Präsident Jürgen Mandl ein differenziertes Bild der aktuellen Lage. Seit der Pandemie befinde sich die Wirtschaft in einer anhaltenden Umbruchphase, geprägt von Unsicherheit, steigenden Kosten, demografischen Veränderungen und rasanter technologischer Entwicklung.

Die Stimmung unter Kärntens Betrieben beschreibt Mandl als ambivalent: Während Industrie und produzierendes Gewerbe unter Druck stehen, gebe es zugleich Neugründungen und unternehmerische Aufbruchsstimmung.