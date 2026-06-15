BFI-Kärnten-Chef Pototschnig: Bildung als lebenslanger Prozess

Im Podcast „Kärnten ungefiltert“ spricht Gottfried Pototschnig, Geschäftsführer des BFI Kärnten, über Bildungswege, Fachkräftemangel, Digitalisierung und die Herausforderungen des Arbeitsmarktes.

Der gelernte Maschinenbauer und ehemalige Lehrling verweist dabei auch auf seine eigene Bildungsbiografie: Nach Lehre, Meisterprüfung und Abend-HTL absolvierte er später ein Studium. Sein Fazit: Berufliche Entscheidungen mit 15 oder 16 Jahren müssten nicht den gesamten Lebensweg festlegen. Das österreichische Bildungssystem ermögliche es, sich später neu zu orientieren und weitere Qualifikationen zu erwerben.