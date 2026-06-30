Fundermax-Werksleiter Mario Koppitsch: Karriere mit Freiraum und Verantwortung

Koppitsch sieht in der Unternehmenskultur einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Mitarbeitende würden früh Verantwortung übernehmen und hätten die Möglichkeit, sich intern weiterzuentwickeln. Seine eigene Ausbildung als Betriebselektriker sei nur der Ausgangspunkt gewesen – berufsbegleitende Qualifizierungen hätten ihm den Weg in Führungspositionen eröffnet.

Mit Blick auf junge Menschen ortet der Werksleiter heute größere Herausforderungen als noch zu Beginn seiner eigenen Karriere. Die Vielzahl an Möglichkeiten, aber auch der Einfluss sozialer Medien erhöhe den Druck auf Jugendliche. Unternehmen und Ausbildner müssten deshalb stärker begleiten und fördern. Vor diesem Hintergrund setzt Fundermax auf eine eigene Lehrlingsakademie, die neben fachlichen Kenntnissen auch persönliche Entwicklung und individuelle Betreuung in den Mittelpunkt stellt.