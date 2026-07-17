Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig: „Kärnten ist heute mitten in Europa“

Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) sieht ihr Bundesland auf einem Weg vom einstigen Randgebiet zu einem europäischen Standort für Forschung, Innovation und Energiewende.

Im Podcast „Kärnten ungefiltert“ spricht sie über politische Entscheidungen, die erst nach Jahren Wirkung entfalten, über Inklusion, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft Kärntens.