Pflege zu Hause: Warum Angehörige rechtzeitig Unterstützung suchen sollten

Viele Angehörige seien auf plötzlich eintretende Situationen wie einen Schlaganfall nicht vorbereitet. Dabei sei die 24-Stunden-Betreuung nur ein Teil des Unterstützungsangebots. Fachpflege könne etwa für Verbandswechsel oder andere pflegerische Tätigkeiten stundenweise hinzukommen. Betreuungskräfte übernehmen dagegen Tätigkeiten im Haushalt, Kochen, Aufräumen, Begleitung bei Spaziergängen oder einzelne delegierte Aufgaben.

Kohlmayer plädiert dafür, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nicht immer müsse sofort eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung organisiert werden. Auch stundenweise Betreuung oder Fachpflege könne ein Einstieg sein. Wichtig sei zudem, die Bedürfnisse der gesamten Familie zu berücksichtigen und Fragen zu Wohnsituation, Finanzierung und möglichen Pflegeplätzen rechtzeitig zu klären.