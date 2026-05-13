Petra Pobaschnig: „Kultur verbindet, wo Politik verhandelt“

Pobaschnig selbst ist Quereinsteigerin in die Landwirtschaft. Gemeinsam mit ihrer Familie entwickelte sie aus dem eigenen Milchbetrieb heraus das „Krapfelder Eis“, darunter auch Varianten aus Ziegenmilch. Heute beliefert der Familienbetrieb laut Pobaschnig rund 150 bis 170 Kunden und beschäftigt mehrere Mitarbeiter.

Im Gespräch betont sie die Bedeutung regionaler Kreisläufe und direkter Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten. Genussland Kärnten vermittelt dabei auch Kontakte zwischen Betrieben und Gastronomie. Herkunftskennzeichnung in Speisekarten sei dabei ein zentrales Thema. Regionale Küche müsse laut Pobaschnig nicht altmodisch sein: Auch Fast Food lasse sich mit heimischen Zutaten neu interpretieren.

Als Beispiele für innovative Kärntner Produzenten nennt sie unter anderem Betriebe mit Käse-, Schafmilch-, Kürbiskern- oder Tofu-Produktion. Zugleich verweist sie auf die Rolle regionaler Veranstaltungen wie der „Kulinarischen Nächte“ oder verschiedener Genussfeste im Land.