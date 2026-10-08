Der europäischen Industrie geht es besser als gedacht

Die Unternehmen, die am stärksten von China abhängig sind, haben zu kämpfen. Doch viele passen sich an.
„Möchten Sie etwas Hoffnung sehen?“, fragt Marco Mensink. Mensink, der Cefic leitet, eine Lobbyorganisation für Europas Chemieunternehmen, stellt zunächst eine düstere Diagnose. Hohe Energiepreise und die Konkurrenz aus China führen zu Werksschließungen und Arbeitsplatzverlusten. Eine weitere Konsolidierung sei „unvermeidlich“.
Die Hoffnung nimmt die Form eines Stromkabelquerschnitts an, den er über seinem Schreibtisch aufbewahrt. Hergestellt wurde er von Orient Cable, einem chinesischen Giganten. Doch das Polymer, das den Draht isoliert, stammt von Borouge International aus Österreich. Mensink berichtet, dass ihn Branchengrößen bei seinen China-Besuchen unaufhörlich nach dem europäischen Unternehmen fragen. Es ist der einzige Teil des Kabels, den sie nicht herstellen können – noch nicht.
Unter Druck
Ein Großteil der europäischen Industrie steht unter Druck. Am 21. September kündigte Volkswagen an, seinen Umstrukturierungsplan voranzutreiben. Der Konzern ist einer von fünf europäischen Automobilherstellern, die in diesem Jahr Gewinnwarnungen herausgegeben haben, nachdem sie von chinesischen Konkurrenten stark unter Druck geraten sind. Die Europäische Kommission, das Exekutivorgan der EU, ist alarmiert. Ihre Präsidentin Ursula von der Leyen warnte kürzlich, das Handelsdefizit mit China befinde sich an einem „Wendepunkt“.
Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch neben einem weltweit führenden Polymer noch weitere Hoffnungsschimmer. Bei aller Besorgnis über eine weitreichende Deindustrialisierung beschränkt sich der Schaden vorerst auf eine Handvoll Branchen. Teilen der europäischen Industrie geht es gut. Und dort, wo Unternehmen bedroht sind, passen sie sich an die neue, härtere Realität an.
Energiekosten und China
Zwei Faktoren liegen den jüngsten Schwierigkeiten einiger europäischer Hersteller zugrunde. Der eine sind die Energiekosten, die seit Langem höher sind als in Amerika oder China. Vor Subventionen sind die Strompreise für die Industrie in Frankreich und Deutschland etwa doppelt so hoch wie in beiden Vergleichsländern. Die Kriege in der Ukraine und im Iran haben die Kosten noch weiter in die Höhe getrieben.
Der andere Faktor ist China. Seine Industriepolitik, Innovationskraft und Qualitätsfortschritte haben die Produktion von Stahlwalzen bis hin zu Elektrofahrzeugen (EVs) beflügelt. Das reichliche Angebot trifft auf eine nachlassende Binnennachfrage, sodass ein Teil der Überkapazitäten auf den Auslandsmärkten Absatz findet. Donald Trumps Handelsbeschränkungen haben Europa zum Hauptziel chinesischer Exporteure gemacht.
Automobilhersteller besonders betroffen
Unterdessen fällt es europäischen Unternehmen schwer, in China zu verkaufen – einem Markt, der einst groß, schnell wachsend und margenstark war. Sie nutzen dort häufig lokale Fabriken und Lieferketten, was die Exporte aus Europa einschränkt. So hat sich Chinas Überschuss im Warenhandel mit der EU seit 2019 auf 420 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt.
Besonders hart getroffen sind die Automobilhersteller. Früher war China für sie ein Gewinnmotor, doch mittlerweile bringen chinesische Hersteller neue und qualitativ hochwertige Autos weitaus schneller und kostengünstiger auf den Markt, als es ihnen gelingt. Die Produktion in der EU ist gegenüber dem Niveau vor der Corona-Pandemie um 17 % zurückgegangen. Da die Automobilindustrie 6 % der Arbeitsplätze in der EU stellt, ist es kein Wunder, dass die politischen Entscheidungsträger besorgt sind.
Der Druck bedeutet wiederum weniger Geld für Investitionen und erhöht damit das Risiko, dass EU-Unternehmen weiter ins Hintertreffen geraten. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens McKinsey über sechs Branchen erhielt Europa 2024 in drei Bereichen – Pharmazeutika, Elektronik und Chemie – weniger Investitionen als sowohl Amerika als auch China. In keinem Bereich lag Europa an der Spitze.
Konzentrierte Probleme
Das alles sieht sehr düster aus. Doch das bedeutet nicht, dass die gesamte europäische Industrie dem Untergang geweiht ist. Ganz im Gegenteil: Die Probleme sind sowohl nach Ländern als auch nach Branchen stark konzentriert.
Eric Heymann von der Deutschen Bank weist darauf hin, dass der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der gesamten Bruttowertschöpfung in der EU in den vergangenen Jahren konstant bei etwa 16 % lag. In einigen Ländern, insbesondere in Deutschland und Italien, ist er leicht zurückgegangen.
Die Beschäftigungsdaten zeichnen ein ähnliches Bild. Seit Anfang 2023 ist die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe der EU um etwa 2 % auf 28 Millionen gesunken. Allein auf Deutschland entfallen vier Fünftel dieses Rückgangs. Und während die Gesamtzahl der Arbeitsplätze gesunken ist, ist die Zahl der hochqualifizierten Stellen, etwa für Ingenieure und Techniker, um 7 % gestiegen.
Welche Branchen brummen
Einige Branchen brummen. Die Beschäftigung in der Pharmaindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie der Elektronikbranche ist seit Anfang 2023 gestiegen. Vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren das französische Unternehmen Schneider Electric, die deutsche Siemens AG und das italienische Unternehmen Prysmian, die alle Geräte herstellen, die für den Betrieb von Rechenzentren benötigt werden. Rüstungsunternehmen wie die deutsche Rheinmetall und das italienische Leonardo steigern ihre Produktion, da die Verteidigungshaushalte wachsen.
Auch die Bedrohung durch China ist, wie die Handelsdaten zeigen, konzentriert. Simon Evenett von der Schweizer Wirtschaftshochschule IMD argumentiert, dass die gängige Darstellung einer Flut billiger chinesischer Waren, die europäische Unternehmen vom Markt verdrängt, übertrieben ist. Seit 2023, so stellt er fest, ist das Volumen der EU-Importe aus China nur geringfügig stärker gestiegen als das der gleichen Waren aus anderen Ländern (siehe Grafik 2). Europa importiert also mehr aus allen Ländern, nicht nur aus China.
Was aus China importiert wird
Natürlich sind die Importe bestimmter Waren aus China sprunghaft angestiegen. Evenett untersuchte zudem die rund 100 wichtigsten deutschen Importgüter aus China. Er identifizierte jene, bei denen das Importvolumen seit 2023 um mehr als 25 % gestiegen und die Preise um 10 % gefallen waren. Elf Produkte erfüllten diese Kriterien. Bei den meisten dieser elf Produkte – darunter Elektrofahrzeuge, Möbel und bestimmte Chemikalien – stehen chinesische und europäische Waren in direktem Wettbewerb. Doch die Vorstellung, dass billige chinesische Produkte weite Teile der europäischen Industrie unterbieten, scheint weit hergeholt.
Zudem könnten einige chinesische Importe europäischen Unternehmen sogar helfen. Unter den 100 Produkten, die seit 2023 am stärksten zum weltweiten Exportwachstum Chinas beigetragen haben, entfielen drei Viertel des Wachstums auf Komponenten und Vorleistungsgüter wie Batterien für Elektrofahrzeuge und Roboterarme. Diese stellen zwar eine Bedrohung für Hersteller vergleichbarer Ausrüstung dar, senken aber für ihre europäischen Abnehmer die Produktionskosten.
Eine Studie der Europäischen Zentralbank hat ergeben, dass in Branchen, die zwischen 2000 und 2022 chinesischen Vorleistungsgütern ausgesetzt waren, das jährliche Wachstum der Industrieproduktion um 0,6 Prozentpunkte stieg. In Branchen, die chinesischen Fertigwaren ausgesetzt waren, sank es dagegen um etwa einen Prozentpunkt.
Mehr Dienstleistungen
In vielerlei Hinsicht passt sich die europäische Wirtschaft gut an die veränderten Umstände an. In Spanien, wo reichlich vorhandene Solarenergie dazu beiträgt, die Energiepreise niedrig zu halten, haben europäische Unternehmen ihre jährlichen Investitionen zwischen 2021 und 2025 im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Jahren verdoppelt.
Ein Bericht von Morgan Stanley kommt zu dem Schluss, dass europäische Unternehmen auf diesen Winter „weitaus besser vorbereitet“ sind als 2022, als der Krieg in der Ukraine die russischen Gaslieferungen unterbrach. Einige haben Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umgesetzt oder zusätzliche lokale Quellen für erneuerbare Energie installiert. Andere setzen verstärkt auf finanzielle Absicherungen. Solvay, ein belgisch-französischer Chemiekonzern, und K+S, ein deutsches Salzunternehmen, haben den Großteil ihres Energieverbrauchs für dieses Jahr abgesichert.
EU-Hersteller verkaufen zudem mehr Dienstleistungen und exportierten 2024 Dienstleistungen im Wert von 460 Mrd. US-Dollar – ein Anstieg um 21 % innerhalb von zwei Jahren. Für einige, wie etwa Vestas, einen dänischen Hersteller von Windkraftanlagen, und MTU Aero Engines, ein deutsches Unternehmen, bedeutet dies den Verkauf von Wartungsverträgen. Andere verkaufen mehr Software und integrieren sie in ihre Hardware. Siemens, ein deutscher Maschinenbaukonzern, hat diese Entwicklung früh erkannt und mehrere Softwareunternehmen aufgekauft.
Europas Potenziale
Tatsächlich sind viele Wirtschaftsführer und politische Entscheidungsträger der Ansicht, dass die industrielle Zukunft Europas auf Software, insbesondere auf KI, beruhen könnte. Ursula von der Leyen hat Jim Hagemann Snabe, den Vorstandsvorsitzenden von Siemens, um einen Bericht darüber gebeten, wie KI die Produktivität steigern könnte. Deutschland verfügt bereits über die dritthöchste Dichte an Industrierobotern pro Mitarbeiter weltweit, nach Singapur und Südkorea. Schweden und Dänemark liegen nicht weit dahinter.
Das bedeutet, dass Europa Potenzial hat. Doch der Kontinent sollte aufhören, alten Industriezweigen nachzutrauern, und sicherstellen, dass er die Möglichkeiten von KI und anderen neuen Technologien nutzen kann. Der Rückstand gegenüber den USA und China im Bereich der KI ist groß – und das nicht nur bei der Entwicklung von Modellen –, und er könnte sich noch weiter vergrößern. Die Bedrohung für die europäische Industrie durch Energiepreise und China wird überbewertet. Das Risiko für sie, im Bereich der KI weiter zurückzufallen, ist es wahrscheinlich nicht.
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