Der europäischen Industrie geht es besser als gedacht

Unterdessen fällt es europäischen Unternehmen schwer, in China zu verkaufen – einem Markt, der einst groß, schnell wachsend und margenstark war. Sie nutzen dort häufig lokale Fabriken und Lieferketten, was die Exporte aus Europa einschränkt. So hat sich Chinas Überschuss im Warenhandel mit der EU seit 2019 auf 420 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt.

Besonders hart getroffen sind die Automobilhersteller. Früher war China für sie ein Gewinnmotor, doch mittlerweile bringen chinesische Hersteller neue und qualitativ hochwertige Autos weitaus schneller und kostengünstiger auf den Markt, als es ihnen gelingt. Die Produktion in der EU ist gegenüber dem Niveau vor der Corona-Pandemie um 17 % zurückgegangen. Da die Automobilindustrie 6 % der Arbeitsplätze in der EU stellt, ist es kein Wunder, dass die politischen Entscheidungsträger besorgt sind.

Der Druck bedeutet wiederum weniger Geld für Investitionen und erhöht damit das Risiko, dass EU-Unternehmen weiter ins Hintertreffen geraten. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens McKinsey über sechs Branchen erhielt Europa 2024 in drei Bereichen – Pharmazeutika, Elektronik und Chemie – weniger Investitionen als sowohl Amerika als auch China. In keinem Bereich lag Europa an der Spitze.