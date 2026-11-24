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Julian Jäger, derzeit Vorstand des Flughafens Wien, soll neuer ÖBB-Chef werden. Darauf habe sich das Aufsichtsratspräsidium der Bundesbahnen nach einem Hearing am Dienstag geeinigt, schreiben "die Presse", "Kronenzeitung" und "Kurier" online. Drei Personen seien am Dienstag angehört worden. Der Vorschlag solle bei der kommenden Aufsichtsratssitzung der ÖBB-Holding am 9. Dezember vorgelegt werden. Jäger soll auf CEO Andreas Matthä folgen, der Mitte 2027 in Pension geht.

von APA