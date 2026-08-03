Goldanbieter TGI verlässt Liechtenstein in Richtung Mauritius

Der Liechtensteiner Goldanbieter TGI AG des Österreichers Helmut Kaltenegger will das Fürstentum in Richtung Mauritius verlassen. Kaltenegger gab auf der Webseite und in YouTube-Videos an, dass die TGI AG ihre Geschäftstätigkeit per 31. Juli beendet habe. Alle Kaufverträge würden „zum tagesaktuellen Goldpreis der TGI AG abgerechnet“ und die Kunden könnten ihre Ansprüche zur neuen Gesellschaft „Trust Gold International Ltd“ transferieren oder auszahlen lassen.

Die Liechtensteiner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die TGI AG wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen schweren Betrug und Geldwäsche, was das Unternehmen zurückweist. Medienberichten zufolge gehen die Ermittler von einem Schneeballsystem aus. Sowohl die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) als auch die deutsche BaFin warnen vor TGI und gehen rechtlich gegen das Geschäftsmodell vor. Laut früheren Angaben hatte der Goldhändler mit Sitz in Vaduz mehr als 50.000 Kunden.