TGI AG: 750-Millionen Euro-„Monsterbond“ soll Anleger beruhigen

Mit großen Worten spart die TGI AG selten. Einen „Monsterbond mit Goldassets von 750 Millionen“ wolle der Goldhändler der Kalteneggers noch diese Woche auf den Markt bringen, hieß es in einem aktuellen Youtube-Livestream.

Ein Bond oder hierzulande auch als Anleihe bekannt: Potenzielle Investoren könnten der TGI für einen vorher definierten Zeitraum Geld leihen und dafür Zinsen erhalten.

Diese Anleihe will die TGI nach eigenen Angaben bei Euroclear verwahren. Euroclear mit Sitz in Brüssel ist mit einem Vermögen von über 40 Billionen Euro einer der weltweit größten Wertpapierverwahrer. Solche Institute machen Staatsanleihen, Aktien und andere Vermögenswerte handelbar.

Und: Sie sind gesetzlich reguliert. Wer dort Anleihen verwahren will, muss gewisse formale Hürden nehmen. Für ein solches Unterfangen muss die TGI jedenfalls mit einer Depotbank oder einem Finanzinstitut zusammenarbeiten. Am besten mit einem, das bei Euroclear als offizieller Teilnehmer gelistet ist oder zumindest mit einer Teilnehmerbank zusammenarbeitet.