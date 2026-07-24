Die Akte Kaltenegger: Was Liechtensteins Ermittler der TGI genau vorwerfen

Bemerkenswertes Detail: Die Goldbarren verfügten laut Bericht über „keine Seriennummern oder eindeutigen Identifikationsmerkmale“. Auch Bestandslisten seien den Prüfern nicht vorgelegt worden. Ihr Fazit: „Eine eindeutige Zuordnung einzelner Barren sowie ein Abgleich mit der Dokumentation war nicht möglich.“

Laut Anordnung zur Hausdurchsuchung legte die liechtensteinische FMA den Bericht ihrer Fachstelle für Wirtschaftsprüfer-Aufsicht vor. Diese kam zu dem Schluss, „dass der Überprüfungsbericht nicht geeignet ist, den Beweis darüber zu erbringen, dass die Goldbestände zur Erfüllung der Lieferverpflichtungen an die Kunden der TGI AG vorhanden sind.”

Die FMA-Fachstelle äußerte darüber hinaus einen brisanten Verdacht: „Es hat den Anschein, dass die Untersuchung inhaltlich bewusst in der Form konzipiert wurde, um als Instrument für eine nach aussen gerichtete Entkräftung medialer Berichterstattungen zu dienen, ohne allerdings die fachlichen Anforderungen an eine vertrauenserhöhende Untersuchung zu erfüllen.“

Es falle außerdem auf, dass „der verantwortliche Wirtschaftsprüfer die Erfüllung der Anforderungen an die Unabhängigkeit im Untersuchungsbericht ausgeschlossen hat, mithin diese Anforderungen auch nicht erfüllt, obwohl die Unabhängigkeitsvoraussetzungen gemäss Auftragsschreiben hätten erfüllt werden müssen.”

Tatsächlich wird im Prüfbericht eine Unabhängigkeit seitens Grant Thornton explizit verneint: „Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und im Interesse des Auftraggebers erstellt wird, bildet er keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen anderer dritter Personen auf seinen Inhalt.”

Die Fachstelle geht auch mit dem Wirtschaftsprüfer selbst hart ins Gericht: „Aus liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer-Aufsichtsperspektive wäre der auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer berufsständisch zu hinterfragen.” Es habe den Anschein, „dass es sich bei dem Untersuchungsbericht um ein Gefälligkeitsgutachten handelt.”

Die Liechtensteiner Behörde kritisiert, dass die TGI das Dokument trotzdem als Argumentationsgrundlage gegenüber Behörden nutzt: „Die Attitüde, mit welcher die TGI AG den Untersuchungsbericht und mithin nicht verifizierte Goldbestände in der Öffentlichkeit und gegenüber Behörden vermarktet, ist sachlich fragwürdig. Dies ist auch vor dem Hintergrund des seitens des Wirtschaftsprüfers ausbedungenen Ausschlusses eines öffentlichkeitswirksamen Bezugs auf den Untersuchungsbericht […] zu sehen.”