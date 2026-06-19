TGI AG: Unruhe unter Anlegern nach Hausdurchsuchung in Liechtenstein

Bei den Anlegern der TGI AG herrscht nach einer Hausdurchsuchung in Liechtenstein Anfang Juni Unruhe. Im Internet tauschen sich betroffene Kunden aus und fragen sich, ob sie das Geld – oder das gekaufte Gold - erhalten werden. Nach eigenen Angaben hat der Goldhändler mit Sitz in Vaduz mehr als 50.000 Kunden. Anfang Juni durchsuchte die Staatsanwaltschaft die Büros wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen schweren Betrug und Geldwäsche, was das Unternehmen zurückweist.

Die Untersuchungen reichen auch nach Österreich. Wie eine Sprecherin der liechtensteinischen Staatsanwaltschaft gegenüber NEWS bestätigte, wurden im Verfahren gegen die TGI AG Rechtshilfeersuchen an österreichische Behörden gerichtet. Hauptaktionär der TGI AG ist das Wiener Paar Helmut und Katarina Kaltenegger, deren Puls4-Dokusoap „Die Kalteneggers – Eine Familie wie ein Goldrausch“ nach Bekanntwerden der Vorwürfe diese Woche vom Fernsehsender offline genommen wurde – NEWS hatte exklusiv darüber berichtet.